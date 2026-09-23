Scuole accorpate, ora i nuovi consigli d’istituto: al voto anche le comunità appena entrate

A Porcari coinvolti genitori e personale di Montecarlo e Villa Basilica, a Borgo a Mozzano quelli di Bagni di Lucca. Gli attuali rappresentanti restano in carica fino al rinnovo

Le scuole sono state accorpate e ora anche le famiglie e il personale devono poter scegliere chi le rappresenta nella nuova realtà. È questo il senso della circolare ministeriale con cui l’Ufficio scolastico regionale della Toscana chiarisce cosa succede ai consigli d’istituto dopo le riorganizzazioni scattate con l’anno scolastico 2026/27. Una questione che interessa direttamente la provincia di Lucca, dove gli accorpamenti per gli istituti comprensivi sono stati due e due quelli per le scuole superiori.

Il consiglio d’istituto è l’organismo nel quale siedono i rappresentanti di genitori, insegnanti e personale scolastico, insieme al dirigente. Nelle scuole superiori ne fanno parte anche gli studenti. Partecipa alle decisioni sull’organizzazione e sull’impiego delle risorse della scuola: per questo, quando un istituto si allarga, è necessario che anche le comunità appena entrate possano avere voce.

Nella Piana l’accorpamento ha riguardato Porcari, che ha inglobato il comprensivo di Montecarlo, del quale facevano già parte le scuole di Villa Basilica. I tre comuni fanno ora riferimento a un unico istituto, con direzione a Porcari. In Valle del Serchio, invece, il comprensivo di Bagni di Lucca è confluito in quello di Borgo a Mozzano, dove si trova la direzione.

Due le operazioni in Versilia: a Viareggio il liceo classico Carducci è stato accorpato allo scientifico Barsanti e Matteucci; il Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta è entrato nel Carlo Piaggia di Viareggio.

Ma che cosa cambia per chi rappresenta queste scuole? La circolare, firmata l’11 settembre dal direttore generale Luciano Tagliaferri, chiarisce che il consiglio va rinnovato anche quando un istituto già esistente acquisisce le scuole di un altro. Alle elezioni devono poter partecipare tutte le componenti della comunità scolastica così allargata.

Nel caso di Porcari, per esempio, questo significa coinvolgere nella scelta dei rappresentanti anche le famiglie e il personale delle scuole di Montecarlo e Villa Basilica. E così per le altre scuole. Il rinnovo serve proprio a fare in modo che il consiglio rispecchi la nuova composizione dell’istituto.

Nell’attesa delle elezioni, però, la scuola non resta senza consiglio. Se l’istituto che ha accolto le altre scuole mantiene la propria identità, il consiglio già in carica continua a lavorare fino all’insediamento di quello nuovo, secondo le regole applicabili. In questa situazione non occorre nominare un commissario. La procedura cambia solo quando dalla riorganizzazione nasce un istituto completamente nuovo, i precedenti consigli cessano dalle loro funzioni e, fino all’elezione del nuovo organismo, viene nominato un commissario straordinario.