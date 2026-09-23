‘Un diario per Gaza’, alla Casa del cibo ‘I diavoletti’ un incontro dedicato alla conoscenza e alla solidarietà

Sabato (26 settembre), alla Casa del cibo I Diavoletti di Camigliano, si terrà un incontro con il giornalista palestinese Alhassan Selmi e l’artista Marcella Brancaforte. A seguire il collegamento da Khan Younis con Acs e una cena solidale.

Una serata dedicata all’ascolto, alla conoscenza e alla solidarietà. È questo il senso di Be My Voice – Un diario per Gaza, l’iniziativa in programma sabato 26 settembre promossa da Gazalab si terrà presso la Casa del Cibo I Diavoletti, in via Stradone 305/L a Camigliano.

Alle 18 l’incontro con il giornalista palestinese Alhassan Selmi e l’illustratrice e artista visiva Marcella Brancaforte, autori del progetto Be My Voice, che unisce giornalismo e arte per raccontare la quotidianità della Striscia di Gaza attraverso testimonianze, testi e immagini.

A seguire, il collegamento da Khan Younis con Sami Abu Omar, operatore di Acs, che presenterà i progetti e le attività attualmente portati avanti dall’organizzazione in Palestina.

Alle 20 la serata proseguirà con una cena a buffet a offerta libera, su prenotazione. Il ricavato sarà destinato al sostegno dei progetti di Acs in Palestina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto e confronto, mettendo in dialogo testimonianza, giornalismo, arte e solidarietà.

La Casa del cibo I Diavoletti è promossa dalla Cooperativa Rinascita, dalla Cooperativa sociale Odissea, dalla Cooperativa Calafata e da Equinozio, con la collaborazione di Aldes/Spam!.

Gli autori

Alhassan Selmi è un giornalista palestinese nato a Gaza. Fotografo e videomaker dal 2009, si è specializzato in montaggio e videoediting e si è laureato in comunicazione sui media all’Università di Al Aqsa. Dal 2023 collabora come giornalista sul campo con diversi canali esteri. In Italia ha partecipato, tra gli altri, al film Erasmus in Gaza e al reportage Tra le macerie di Gaza per La7. Dal 2025 collabora con Presadiretta Rai. È coautore con Raffaele Oriani dei libri Hassan e il genocidio e Il popolo meraviglioso, illustrati da Marcella Brancaforte. Dal 2024 cura con lei i testi di Be My Voice – Un diario per Gaza. Nel 2025 ha ricevuto dall’Archivio Disarmo il premio Colombe d’Oro per la Pace.