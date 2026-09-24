A Segromigno in Monte la ‘Passeggiata del Dono’ con i gruppi Fratres

Domenica (27 settembre) con partenza alle 15 (ritrovo alle 14,30), dal piazzale della chiesa di Segromigno in Monte si terrà la Passeggiata del Dono promossa dai Donatori di Sangue Fratres di Camigliano, San Colombano, Segromigno in Monte e Segromigno in Piano con il patrocinio del Comune.

Una piacevole camminata tra le vie di Segromigno in Monte e Camigliano aperta a tutti per promuovere la donazione del sangue.

Lungo il percorso di 5 chilometri, adatto a tutti, sono previste soste culturali e ristori. Il dress code prevede un tocco di rosso.