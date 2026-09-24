Ad Artè la serata ‘Voci in festa – Musica, emozioni e solidarietà’ con il coro Donne in cerca di guai

Sabato (26 settembre) alle 21,15, al Cinema Teatro Artè, in via Carlo Piaggia a Capannori, si terrà la serata Voci in Festa – Musica, emozioni e solidarietà, con protagonista il coro femminile Donne in cerca di guai.

Nato dall’incontro di voci, amicizia e passione per la musica, il coro è composto da donne che hanno scelto di condividere la propria passione attraverso la musica, portando sul palco l’energia e la forza della voce corale. Un gruppo che riunisce generazioni, esperienze e storie diverse, con il desiderio di regalare al pubblico una serata di musica, emozioni e condivisione. Il programma della serata propone un repertorio che attraversa generi ed epoche diverse, con brani di Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, Mia Martini e Lucio Dalla, oltre a musiche Disney, gospel e altri grandi successi internazionali.

Il coro Donne in cerca di guai è diretto da Deborah Nardini, con Rosaria Bonini presidente. A presentare la serata sarà Claudio Dell’Amico, giornalista e volontario della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca. Sarà presente anche Cecilia Di Somma, presidente del Comitato di Lucca. La serata è stata organizzata grazie all’impegno di Elena Bertolli, storica crocerossina lucchese. Alla serata saranno presenti anche le volontarie e i volontari della Croce Rossa, che garantiranno l’assistenza durante l’evento.