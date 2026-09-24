Ad Athena inaugura la mostra ‘In corte…si giocava’

Sabato (26 settembre) alle 17, al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori, è in programma l’inaugurazione della mostra In corte…si giocava , esposizione di foto concesse dalla Fondazione Cresci e di giocattoli in legno costruiti da Osvaldo Di Paolo.

La mostra è promossa dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune e il Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca.

Sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 13, si terrà un laboratorio didattico rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria. La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre e sarà visitabile negli orari di apertura del museo: martedì e giovedì 9-13; venerdì 13-19 e sabato 10-13 e 16-19.