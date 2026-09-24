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Ad Athena inaugura la mostra ‘In corte…si giocava’

24 settembre 2026 | 14:46
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di Redazione

Redazione

Ad Athena inaugura la mostra &#8216;In corte&#8230;si giocava&#8217;

È promossa dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune e il Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca.

Sabato (26 settembre) alle 17, al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori, è in programma l’inaugurazione della mostra In corte…si giocava, esposizione di foto concesse dalla Fondazione Cresci e di giocattoli in legno costruiti da Osvaldo Di Paolo.

La mostra è promossa dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune e il Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca.

Dopo i saluti istituzionali è previsto un intervento di Luciano Fanucchi, presidente dell’associazione culturale Ponte.

Sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 13, si terrà un laboratorio didattico rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria. La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre e sarà visitabile negli orari di apertura del museo: martedì e giovedì 9-13; venerdì 13-19 e sabato 10-13 e 16-19.

Per informazioni: associazione culturale Ponte allo 0583.989476.

 