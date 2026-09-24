Marlia, tornano a splendere due lanterne processionali dell’Ottocento

Sono tornate visibili al pubblico nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista a Marlia due lanterne processionali dei primi dell’Ottocento, recuperate grazie a un restauro finanziato dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. L’intervento ha restituito luce alla doratura e riportato in evidenza i dettagli e le finiture dei due manufatti in legno, compromessi dal tempo e da precedenti manutenzioni non idonee.

Le lanterne sono state presentate alla comunità ieri sera (23 settembre), alla presenza delle autorità locali, del parroco don Agostino Banducci, del presidente del club Girolamo Morelli e del past president Andrea Ferro, accompagnati da alcuni soci. All’incontro hanno partecipato anche i restauratori, che hanno illustrato le fasi del recupero attraverso una documentazione fotografica del prima e dopo.

I lavori, affidati a uno studio di restauro e coordinati da don Banducci, hanno richiesto alcuni mesi. Le due lanterne versavano in un grave stato di degrado: i depositi superficiali e gli interventi subiti nel corso degli anni ne avevano offuscato la lucentezza, rendendo meno leggibili le decorazioni.

“Il ritorno di questi fanali da processione al loro antico splendore – ha detto Andrea Ferro – non è solo un successo per la storia dell’arte, ma un atto di restituzione culturale verso la nostra comunità. Ringraziamo i professionisti che hanno reso possibile questo delicato recupero che dimostra come la sinergia tra istituzioni sia la chiave per tutelare le nostre radici”.

Un recupero che ha cercato di valorizzare i manufatti rispettandone la storia, come ha sottolineato don Agostino Banducci: “La sfida più grande è stata restituire la corretta leggibilità ai pregevoli manufatti e la loro preziosa doratura, senza cancellare i segni del tempo. Oggi le lanterne hanno ritrovato la loro straordinaria forza espressiva e il loro grande significato religioso”.