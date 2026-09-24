Taglio del nastro per gli spogliatoi e i nuovi locali per sala riunioni a Pieve San Paolo

Sabato (26 settembre) alle 11 saranno inaugurati i nuovi spogliatoi e i nuovi locali adibiti a sala riunioni e a segreteria del campo sportivo di Pieve San Paolo realizzati dall’amministrazione Del Chiaro nell’ambito di una riqualificazione dell’impianto sportivo, grazie ad un finanziamento Pnrr di 920mila euro.

I lavori di riqualificazione hanno visto anche la sostituzione di parte della recinzione esistente con una rispondente alle prestazioni richieste dalle normative vigenti e la realizzazione degli allacci alla fognatura e all’acquedotto.

“La realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo sportivo di Pieve San Paolo a servizio degli atleti, oltre che di giudici e arbitri ed anche di altri locali a servizio dell’impianto rappresenta un intervento significativo per un impianto particolarmente importante nel panorama sportivo comunale realizzato nell’ambito di un’opera di riqualificazione più ampia che intendiamo proseguire – spiega l’assessore allo sport e agli impianti sportivi, Gaetano Ceccarelli – Vogliamo infatti dotare questa struttura anche di nuove tribune e di panchine a servizio degli atleti in campo per renderla più moderna, confortevole e rispondente alle esigenze di pubblico e atleti. Un intervento che nel complesso si inserisce nel percorso di miglioramento e valorizzazione degli impianti sportivi del nostro territorio che stiamo portando avanti per consentire la pratica dello sport in luoghi più funzionali, attrezzati e sicuri”