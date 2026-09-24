Torna la stagione concertistica di ‘Musica in Fortezza’ a Montecarlo

La stagione proseguirà poi il 31 gennaio con Tra serio e faceto: il ‘buffo’ all’opera, con Fabrizio Corucci e Ilaria Innocenti, e con un omaggio al celebre basso Franco Calabrese, lucchese d’adozione e protagonista di una lunga carriera nei maggiori teatri italiani e internazionali. Il 28 febbraio sarà la volta di Toscana: terra di poeti e musicisti, con Maria Cioppi, Roberto Bencivenga e Silvia Mannari; il 4 aprile tornerà il fisarmonicista Massimo Signorini con Paganini… e Livorno!; a chiudere la stagione, il 2 maggio, saranno Patrizia Cigna e Antonio Giovannini con Amori cortesi, amori galanti.