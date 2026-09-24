La rassegna|
Torna la stagione concertistica di ‘Musica in Fortezza’ a Montecarlo
Ad inaugurare domenica (27 settembre) sarà il baritono coreano Juneyeon Yoon terzo al primo concorso lirico Anna Maria Canali
Dopo il successo della prima edizione, rafforzato dal consenso e dalla qualità del primo concorso Anna Maria Canali, torna alla Fortezza di Montecarlo Musica in Fortezza, la stagione concertistica realizzata in collaborazione con l’associazione culturale teatrale Il Palcoscenico e con la direzione artistica del maestro Roberto Bencivenga.
La rassegna, patrocinata dal Comune di Montecarlo, proporrà sette appuntamenti da settembre a maggio, che si svolgeranno tutti la domenica, alle 18, alla Fortezza di Montecarlo, nel centro storico del paese.
Ad inaugurare la stagione, domenica (27 settembre) sarà il baritono coreano Juneyeon Yoon (Giuliano), terzo classificato al primo concorso lirico internazionale Anna Maria Canali, accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Giovannini, con musiche di Verdi, Bizet e Donizetti.
I primi tre appuntamenti saranno proprio dedicati ai vincitori del concorso svoltosi in Fortezza lo scorso luglio: dopo Yoon, il 18 ottobre sarà protagonista il soprano Miharu Kawakoshi, seconda classificata, mentre il 22 novembre si esibirà il soprano Nunzia Fazzi, vincitrice della prima edizione.
La stagione proseguirà poi il 31 gennaio con Tra serio e faceto: il ‘buffo’ all’opera, con Fabrizio Corucci e Ilaria Innocenti, e con un omaggio al celebre basso Franco Calabrese, lucchese d’adozione e protagonista di una lunga carriera nei maggiori teatri italiani e internazionali. Il 28 febbraio sarà la volta di Toscana: terra di poeti e musicisti, con Maria Cioppi, Roberto Bencivenga e Silvia Mannari; il 4 aprile tornerà il fisarmonicista Massimo Signorini con Paganini… e Livorno!; a chiudere la stagione, il 2 maggio, saranno Patrizia Cigna e Antonio Giovannini con Amori cortesi, amori galanti.
La famiglia Menchini, che organizza l’evento, ringrazia i partecipanti, l’amministrazione comunale e l’associazione Il Palcoscenico: “Grazie a tutti quelli che collaborano a questa rassegna, che sta ritagliandosi uno spazio importante, in un contesto che è davvero suggestivo. Molte persone dimostrano il loro interesse e affetto e questo ci spinge ad andare avanti”.
I concerti si terranno negli spazi interni della Fortezza. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro per i residenti a Montecarlo e per le persone con disabilità, gratuito per i bambini fino a 10 anni. È consigliata la prenotazione al 350 0354687, anche su WhatsApp, oppure all’indirizzo mail info@fortezzadimontecarlo.com .