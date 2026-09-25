Asilo nido Isola di Lammari, al Comune un risarcimento da 1,4 milioni di euro

La Corte d’Appello, inoltre, respinge le richieste provenienti dalle ditte e dai professionisti esterni che hanno lavorato all’asilo di attribuire maggiore responsabilità all’ente e anche sotto il profilo delle spese processuali, l’esito è favorevole al Comune di Capannori: le spese del grado di appello, liquidate in 25600 euro oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico delle controparti . E ancora, è stata confermata la condanna in solido dei soggetti già ritenuti responsabili in primo grado e d ha riconosciuto, in favore dei condebitori, il diritto a essere integralmente manlevati dalle rispettive compagnie assicurative. I soggetti tenuti al pagamento potranno infatti rivalersi sulle rispettive compagnie per l’intero importo dovuto, nei limiti delle relative polizze, e non soltanto per la quota di responsabilità ad essi imputabile nei rapporti interni. Ne risulta, quindi, complessivamente rafforzata la garanzia patrimoniale a presidio del credito del Comune.

“La sentenza della Corte d’Appello rende ancora più certo che i cittadini di Capannori saranno risarciti per la chiusura dell’asilo nido di Lammari – dice il sindaco Giordano Del Chiaro –. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti dalla sentenza che conferma l’impianto del primo grado e che respinge in modo netto il tentativo di scaricare sull’ente responsabilità che invece non ha, perché stanno in capo ai professionisti e alle ditte che hanno eseguito i lavori. Un passaggio di ulteriore chiarezza molto importante, visti i tanti discorsi poco seri che abbiamo sentito in questi anni. Nella sentenza ci sono molti aspetti favorevoli a noi e questo è davvero significativo, perché tutela la comunità di Capannori come merita. Per la ricostruzione del nuovo asilo nido di Lammari abbiamo nel frattempo ottenuto un finanziamento Pnrr e il cantiere è aperto. Pertanto i soldi del risarcimento li utilizzeremo sempre per politiche di sostegno alle famiglie del territorio”.