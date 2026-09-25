Dal lavoro che manca agli stipendi che non bastano: Porcari apre il confronto col JobFest

Quanto vale uno stipendio quando arriva il momento di fare la spesa o pagare l’affitto? Perché chi cerca un impiego e le imprese che hanno bisogno di personale spesso non riescono a incontrarsi? E quanto pesano, sul futuro di un territorio, decisioni economiche prese a migliaia di chilometri di distanza? Il JobFest Porcari entra nel vivo con due appuntamenti che collegano la vita quotidiana delle persone alle trasformazioni del lavoro e della finanza: la tavola rotonda di domani (sabato 26 settembre), coordinata dal direttore di Lucca in Diretta, Enrico Pace, e l’incontro con Alessandro Volpi di domenica, entrambi alle 17 al Palazzo di Vetro della Fondazione Lazzareschi di piazza Felice Orsi, a ingresso libero.

In un paese cresciuto attorno alle industrie, questi interrogativi toccano da vicino la storia delle famiglie e le prospettive delle nuove generazioni. L’edizione zero della manifestazione, organizzata dal Comune di Porcari con la cooperativa sociale La Luce, porta così al centro del confronto pubblico la qualità dell’occupazione, il valore dei salari e la possibilità di costruire un futuro attraverso il lavoro.

Domani il dibattito partirà da tutele, occupabilità, divario tra domanda e offerta di competenze, dinamiche salariali e potere d’acquisto. Dietro il termine tecnico ‘mismatch’ c’è infatti una difficoltà concreta: quella di far incontrare le capacità di chi cerca un’occupazione con le professionalità richieste dalle aziende. Un nodo che si intreccia con la formazione, le condizioni offerte e le opportunità di crescita.

A confrontarsi saranno Massimiliano Bindocci, coordinatore Uil Lucca e Versilia; Michele Folloni, segretario generale Cisl Toscana nord; Fabrizio Simonetti, segretario generale Cgil della provincia di Lucca; Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Lucca e Massa Carrara; e Alberto Susini, responsabile del servizio ‘studi e relazioni esterne’ della Camera di commercio della Toscana nord-ovest. Modera Enrico Pace, direttore di Lucca in Diretta, con interventi dell’assessora al lavoro di Porcari Madalina Elena Golea.

Domenica lo sguardo si allargherà all’economia globale, mantenendo il territorio come punto di osservazione. Ospite dell’incontro conclusivo, intitolato Economia, finanza e lavoro. Dinamiche globali e prospettive locali, sarà Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa e autore di saggi come I padroni del mondo e La guerra della finanza, dedicati al ruolo e al potere dei grandi protagonisti finanziari.