Festa alla Salana, Rontani attacca: “Il Comune di Capannori chiarisca la regolarità della gestione”

“La stampa locale ha pubblicato testi pressoché analoghi che annunciano l’iniziativa Colline in calici, ospitata e organizzata dall’ostello La Salana, attualmente gestito in concessione dalla Quinto Miglio Srls. Dalle 17,30 inizierà un percorso di degustazione ‘con calice e tessera’ (?!), accompagnato da musica dal vivo. Sarà inoltre allestito uno spazio per bambini, con giochi e attività sportive. Non si parla di biglietti, ma neanche di totale gratuità per i partecipanti. Va precisato – dice Rontani – che la società Quinto Miglio è stata di recente protagonista di una situazione ancora molto discutibile: il Comune di Capannori, con determina del 4 agosto scorso, le ha ‘perdonato’ ben 71mila euro più Iva, decurtandoli dal debito accumulato durante la concessione, pari a 97.507,58 euro più Iva. Inoltre, anche se gli articoli di stampa non citano il nome della società concessionaria, è chiaro che le mura dell’ostello non possono organizzare feste da sole! Quindi mi sono messo a controllare, come faccio sempre per le aziende e i clienti che me lo chiedono, essendo raro che qualcuno rinunci a riscuotere i soldi dovuti”.