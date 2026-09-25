l'opposizione|
Festa alla Salana, Rontani attacca: “Il Comune di Capannori chiarisca la regolarità della gestione”
Al centro dell’intervento la posizione della società Quinto Miglio e i 71mila euro più Iva decurtati dal debito della concessionaria
La presentazione sulla stampa locale di Colline in calici, l’iniziativa in programma domani (26 settembre) all’ostello La Salana, riaccende la polemica sulla gestione della struttura. Paolo Rontani di Capannori Cambia torna sulla riduzione del debito della società concessionaria Quinto Miglio e solleva interrogativi sulla sua posizione amministrativa.
“La stampa locale ha pubblicato testi pressoché analoghi che annunciano l’iniziativa Colline in calici, ospitata e organizzata dall’ostello La Salana, attualmente gestito in concessione dalla Quinto Miglio Srls. Dalle 17,30 inizierà un percorso di degustazione ‘con calice e tessera’ (?!), accompagnato da musica dal vivo. Sarà inoltre allestito uno spazio per bambini, con giochi e attività sportive. Non si parla di biglietti, ma neanche di totale gratuità per i partecipanti. Va precisato – dice Rontani – che la società Quinto Miglio è stata di recente protagonista di una situazione ancora molto discutibile: il Comune di Capannori, con determina del 4 agosto scorso, le ha ‘perdonato’ ben 71mila euro più Iva, decurtandoli dal debito accumulato durante la concessione, pari a 97.507,58 euro più Iva. Inoltre, anche se gli articoli di stampa non citano il nome della società concessionaria, è chiaro che le mura dell’ostello non possono organizzare feste da sole! Quindi mi sono messo a controllare, come faccio sempre per le aziende e i clienti che me lo chiedono, essendo raro che qualcuno rinunci a riscuotere i soldi dovuti”.
“Ho subito effettuato una visura alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana nord-ovest, consultando il Registro delle imprese, archivio ufficiale della Camera di commercio, per conoscere bene l’attuale consistenza della Srl semplificata Quinto Miglio. Ebbene, a ieri (24 settembre) questa società risulta in fase di aggiornamento, con un amministratore unico che rappresenta l’impresa, tre soci e un capitale sociale versato di 500 euro. Tutto regolare? Proprio no”.
“La Quinto Miglio – continua Rontani – ha dichiarato agli atti, con protocollo 54792/2026, di aver ripreso l’attività dall’1 agosto 2026, dopo averla sospesa qualche mese prima, in attesa di ottenere lo scomputo del 75 per cento dei debiti. Dalla visura camerale risulta invece inattiva! Questo significa, oltre a un presunto falso in atto pubblico, che non può gestire un evento pubblico con somministrazione di alcolici e presenza di minori. Lo stesso Comune non può permetterne lo svolgimento: sarebbe come consentire l’inizio dei lavori senza aver presentato la Scia! L’ente ha controllato e verificato la regolarità della ditta concessionaria, alla quale l’assessore al turismo ha rivolto anche i complimenti? Se succede qualcosa, chi copre i danni? Il Comune, in quanto proprietario della struttura, rischia soltanto la culpa in vigilando?”
Conclude il consigliere di Capannori Cambia: “Caro sindaco Del Chiaro, anche se alla sua maggioranza piacciono tanto le feste, non si può giocare con le regole della responsabilità e della sicurezza. Cosa c’è di particolarmente ‘interessante’ dietro questa allegra disponibilità, che gli altri cittadini capannoresi non hanno mai ottenuto, nemmeno quando ne avevano diritto?”