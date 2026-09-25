Multata per divieto di sosta al mercato di Capannori: “Ho sbagliato, ma i vigili siano più visibili”

“Io sinceramente ho sbagliato“, ammette, riferendo che anche altre persone avevano lasciato l’auto lungo il perimetro del mercato nelle aree vietate. “Giustamente loro hanno effettuato le dovute sanzioni di divieto di sosta”, aggiunge. La sua protesta riguarda dunque le modalità dei controlli e le conseguenze che, secondo lei, potrebbero avere sulla frequentazione del mercato. “Sono rimasta parcheggiata per appena cinque minuti e, per questo, ho dedotto che i vigili fossero nascosti“, spiega la cittadina.