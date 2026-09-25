la lettera aperta|
Multata per divieto di sosta al mercato di Capannori: “Ho sbagliato, ma i vigili siano più visibili”
Una cittadina contesta le modalità dei controlli: “Ero parcheggiata da soli cinque minuti. Così si rischia di danneggiare anche gli ambulanti”
Non contesta la multa, ma il modo in cui vengono effettuati i controlli. Una cittadina, sanzionata stamani (25 settembre) per divieto di sosta al mercato del venerdì di Capannori, riconosce di aver parcheggiato dove non era consentito. Chiede però una presenza più visibile della polizia locale, che a suo giudizio potrebbe scoraggiare la sosta irregolare prima che scatti la sanzione.
“Io sinceramente ho sbagliato“, ammette, riferendo che anche altre persone avevano lasciato l’auto lungo il perimetro del mercato nelle aree vietate. “Giustamente loro hanno effettuato le dovute sanzioni di divieto di sosta”, aggiunge. La sua protesta riguarda dunque le modalità dei controlli e le conseguenze che, secondo lei, potrebbero avere sulla frequentazione del mercato. “Sono rimasta parcheggiata per appena cinque minuti e, per questo, ho dedotto che i vigili fossero nascosti“, spiega la cittadina.
“Una presenza visibile dei vigili nelle aree in cui è vietato parcheggiare aiuterebbe a prevenire le infrazioni. Al mercato vanno anche persone anziane e clienti che cercano di fare acquisti spendendo pochi euro. Queste modalità rischiano di allontanare le persone, danneggiando anche gli ambulanti. Sicuramente io non ci torno più”.