Il saluto|
Chiude i battenti negozio di abbigliamento di Camigliano: “Decisione sofferta e meditata ma presa con serenità”
Le titolari: “È stato un piccolo spazio di bellezza, di stile e di relazioni umane. E questo rimarrà per sempre”
Dopo anni di attività sul territorio, un punto di riferimento per il commercio e la moda locale si appresta a tirare giù la saracinesca per l’ultima volta. Il negozio di abbigliamento Carattere di Camigliano, nel comune di Capannori, chiude definitivamente i propri spazi con un lungo e commosso messaggio rivolto a tutta la cittadinanza.
Si tratta di una scelta meditata a lungo ma affrontata con consapevolezza, che segna la fine di un percorso professionale e umano significativo per l’intera comunità della Piana di Lucca.
Lo staff dell’attività ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente le tante persone che hanno frequentato il punto vendita negli anni, affidando al proprio messaggio di chiusura un profondo senso di gratitudine verso la clientela e la frazione: “È arrivato il momento di salutarci. Dopo anni di attività, il negozio di abbigliamento Carattere di Camigliano chiude definitivamente le sue porte. È una decisione sofferta, meditata a lungo, ma presa con serenità. Si chiude un capitolo importante della nostra vita, fatto di lavoro, di passione per la moda, ma soprattutto di persone. Vogliamo dire grazie. Grazie a voi, clienti meravigliose, che in tutti questi anni siete entrate da noi non solo per un vestito, ma per un consiglio, per una chiacchierata, per un sorriso. Molte di voi sono diventate amiche. Avete creduto in noi, ci avete sostenute, ci avete permesso di fare quello che amiamo di più. Grazie per la fiducia, per la fedeltà, per ogni parola gentile“.
Il bilancio di questi anni di lavoro va oltre la semplice dimensione commerciale, valorizzando il legame instaurato con l’intera frazione capannorese: “Grazie a chi ha lavorato con noi, ai fornitori, alle rappresentanti e a tutta la comunità di Camigliano che ci ha accolta e fatta sentire a casa. Carattere è stato molto più di un negozio. È stato un piccolo spazio di bellezza, di stile e di relazioni umane. E questo rimarrà per sempre. Vi aspettiamo in questi ultimi giorni di apertura per un ultimo saluto e per le ultime occasioni”.