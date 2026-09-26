Chiude i battenti negozio di abbigliamento di Camigliano: “Decisione sofferta e meditata ma presa con serenità”

Lo staff dell’attività ha voluto salutare e ringraziare pubblicamente le tante persone che hanno frequentato il punto vendita negli anni, affidando al proprio messaggio di chiusura un profondo senso di gratitudine verso la clientela e la frazione: “È arrivato il momento di salutarci. Dopo anni di attività, il negozio di abbigliamento Carattere di Camigliano chiude definitivamente le sue porte. È una decisione sofferta, meditata a lungo, ma presa con serenità. Si chiude un capitolo importante della nostra vita, fatto di lavoro, di passione per la moda, ma soprattutto di persone. Vogliamo dire grazie. Grazie a voi, clienti meravigliose, che in tutti questi anni siete entrate da noi non solo per un vestito, ma per un consiglio, per una chiacchierata, per un sorriso. Molte di voi sono diventate amiche. Avete creduto in noi, ci avete sostenute, ci avete permesso di fare quello che amiamo di più. Grazie per la fiducia, per la fedeltà, per ogni parola gentile“.