Nuovo volto per il campo sportivo di Pieve San Paolo: inaugurati spogliatoi e segreteria

Il vicesindaco Francesconi: “Spogliatoi moderni e sicuri, ma è solo il primo passo: presto arriveranno anche le nuove tribune e le panchine”

Grande partecipazione, questa mattina (26 settembre) all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi e dei nuovi locali adibiti a sala riunioni e a segreteria del campo sportivo di Pieve San Paolo realizzati dall’amministrazione Del Chiaro nell’ambito di una riqualificazione dell’impianto sportivo, grazie ad un finanziamento Pnrr di 920 mila euro.

Il nuovo blocco spogliatoi è stato realizzato nella zona centrale dell’area sportiva, adiacente al campo da gioco principale, e ospita due locali spogliatoio per atleti e due per giudici ed arbitri, oltre ad un locale di primo soccorso e per le visite mediche.

Al taglio del nastro sono intervenuti il vicesindaco Matteo Francesconi, l’assessore allo sport, Gaetano Ceccarelli, i consiglieri comunali Marianna Modestino e Gianni Campioni, il presidente dell’Asd Pieve San Paolo 1925, Giacomo Francesconi, il delegato provinciale di Lucca della Figc, Giorgio Merlini, e il parroco di Pieve San Paolo Don Mario Visibelli, che ha impartito la benedizione. Presenti molti tesserati dell’associazione sportiva con le famiglie e cittadini.

“È con vera soddisfazione che abbiamo inaugurato i nuovi spogliatoi del campo sportivo di Pieve San Paolo realizzati per offrire locali moderni e funzionali agli atleti, oltre che ai giudici e agli arbitri, insieme ad altri locali a servizio di questo impianto particolarmente importante nel panorama sportivo comunale – dichiara il vicesindaco, Matteo Francesconi –. Si tratta di interventi realizzati nell’ambito di un’opera di riqualificazione più ampia che intendiamo proseguire per dotare questa struttura sportiva anche di nuove tribune e di panchine a servizio degli atleti in campo per renderla più moderna, confortevole e rispondente alle esigenze del pubblico e degli atleti. Un’opera di riqualificazione che fa parte di un piano generale di miglioramento e di valorizzazione degli impianti sportivi del nostro territorio che stiamo portando avanti per consentire la pratica dello sport in luoghi sempre più funzionali, attrezzati e sicuri”.