Salari, formazione e diritti: dal JobFest Porcari la proposta di un patto territoriale

Ieri al Palazzo di Vetro dialogo fra sindacati e rappresentanze delle imprese. Aperture su formazione e collaborazione, distanze sul minimo per legge

Un’agenda territoriale sul lavoro che coinvolga istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, affrontando insieme formazione, salari, sicurezza e difficoltà di incontro fra domanda e offerta. È la proposta emersa dalla tavola rotonda di ieri (sabato 26 settembre) al Palazzo di Vetro di Porcari, nell’ambito del JobFest.

Al confronto, moderato dal direttore di Lucca in Diretta Enrico Pace, hanno partecipato Alberto Susini della Camera di commercio della Toscana nord-ovest, Fabrizio Simonetti della Cgil, Michele Folloni della Cisl, Massimiliano Bindocci della Uil e Sara Giovannini di Confcommercio. Dopo i saluti iniziali della vicesindaca di Porcari Roberta Menchetti, a introdurre e concludere l’incontro è stata l’assessora al lavoro Madalina Elena Golea.

L’analisi della Camera di commercio

Le imprese cercano personale, ma quasi la metà dei profili è difficile da trovare. È questo, in sintesi, il quadro del mercato del lavoro provinciale delineato da Alberto Susini: “Ogni mese pubblichiamo un rapporto sulla domanda di lavoro nelle province di competenza della Camera di commercio, utilizzando l’indagine nazionale Excelsior. Viene contattato un campione rappresentativo di imprese con dipendenti, alle quali si chiedono le previsioni di assunzione per i mesi successivi, le figure ricercate, i contratti e la formazione richiesta. Sono quindi previsioni di ingresso, non assunzioni già realizzate. I dati riguardano l’intera provincia di Lucca e mettono insieme territori anche molto diversi”.

“Per questo settembre – ha detto Susini – parliamo di circa 2700 contratti previsti, di varie tipologie, con un calo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Al di là della variazione, è importante osservare la struttura della domanda: l’industria mantiene un peso forte, con circa 900-1000 ingressi, dal cartario alla meccanica fino all’agroalimentare. Ci sono poi l’agricoltura, le costruzioni, con circa 300 contratti, e i servizi. Il commercio cresce rispetto allo scorso anno, mentre il turismo, che comprende accoglienza e ristorazione, perde terreno”.

“Un elemento centrale è la difficoltà delle imprese nel trovare le persone giuste. Siamo intorno al 48 per cento: quasi un contratto previsto su due – ha proseguito Susini – riguarda una figura difficile da reperire. In parte mancano proprio i candidati, in parte le imprese ritengono che la preparazione non sia adeguata. Nelle professioni tecniche e in alcune mansioni industriali specializzate si arriva al 60, al 70 e anche all’80 per cento. La difficoltà riguarda sia figure con titoli di studio elevati sia operai, manutentori e addetti specializzati“.

“Le imprese – ha spiegato ancora Susini – provano a rispondere anche offrendo maggiore stabilità: a Lucca circa 20 contratti in ingresso su 100 sono a tempo indeterminato. Ma dobbiamo collegare questi numeri alla demografia. In dieci anni la Garfagnana ha perso circa il 10 per cento della popolazione. Diminuiscono le persone e diminuiscono i giovani. I cittadini stranieri rappresentano un sostegno importante anche per il sistema produttivo: nella fascia tra 15 e 64 anni si concentra circa il 75 per cento della popolazione straniera, contro circa il 60 per cento di quella italiana“.

“La tecnologia avanza e le professioni cambiano, ma dietro all’intelligenza artificiale continua a esserci bisogno di un uomo o di una donna. Cambiano anche le competenze richieste: persino nelle mansioni operative, nel commercio e nel turismo servono sempre più capacità digitali, autonomia e competenze qualitative che fino a pochi anni fa associavamo meno a questi lavori”, ha concluso Susini.

Meno industria, più terziario

“Chiediamoci quale sviluppo vogliamo”. Con questa domanda Fabrizio Simonetti ha richiamato le trasformazioni di lungo periodo dell’economia lucchese e il loro rapporto con la qualità dell’occupazione. “L’Ires Toscana (istituto di ricerche economiche e sociali) ha analizzato l’andamento del lavoro nelle province toscane tra il 2008 e il 2024. Un indicatore significativo è quello delle unità di lavoro annue, perché il numero degli occupati, da solo, non racconta quanto si lavora: si può risultare occupati anche con poche ore. In provincia di Lucca queste unità sono rimaste sostanzialmente invariate, intorno a 155mila, ma la composizione è cambiata: circa 6mila in meno nell’industria e circa 8mila in più nel terziario”.

“Conserviamo eccellenze importanti, dal cartario alla nautica, anche per il contributo alle esportazioni. Ma complessivamente – ha aggiunto Simonetti – il lavoro si è spostato verso il terziario e dobbiamo interrogarci sulle conseguenze per la contrattazione, le retribuzioni e la qualità dell’occupazione. Conta anche l’assenza di politiche capaci di indirizzare gli investimenti verso alcuni settori”.

“Sulla formazione dobbiamo distinguere le responsabilità. La scuola deve dare competenze, ma prima di tutto deve formare cittadini, persone capaci di ragionare e di conoscere il mondo. Poi servono le specializzazioni e deve esserci l’investimento delle imprese. Se però un’azienda sa che utilizzerà un lavoratore per poco tempo, avrà meno interesse a formarlo e tenderà a impiegarlo per rispondere alle necessità immediate”, ha osservato il segretario della Cgil di Lucca.

“Le tutele non sono adeguate in tutti i settori. Negli ultimi decenni – ha detto Simonetti – governi diversi hanno spinto verso una progressiva flessibilizzazione che si è tradotta anche in precarietà. Non ne faccio una questione di destra o sinistra: ricordo, per esempio, l’intervento del governo Renzi sull’articolo 18. A questo si aggiungono le catene degli appalti e dei subappalti, che aprono ulteriori problemi sul piano dei diritti e delle retribuzioni”.

Le aziende cercano e ai giovani serve più orientamento

“Non diamo per scontato che i giovani conoscano le opportunità”. Michele Folloni, segretario della Cisl, ha posto subito al centro l’evoluzione delle competenze e la necessità di un orientamento più efficace. “Il lavoro cambia continuamente e l’intelligenza artificiale è già entrata nelle aziende: dobbiamo essere capaci di tenere il passo anche con le tutele. In un contesto in cui le filiere si indeboliscono e diventano meno riconoscibili, è più difficile capire in quale direzione organizzarsi. Le tutele, in alcuni casi, restano adeguate, ma molto dipende anche dalla tipologia di contratto. Il tempo indeterminato continua a essere il rapporto più diffuso e noi dobbiamo continuare a cercare la maggiore protezione possibile per tutti”.

“Spesso diamo per scontato – ha osservato Folloni – che un ragazzo o una famiglia sappiano quali opportunità lavorative offre il territorio. È un errore. Anche la distanza tra domanda e offerta dipende dalla conoscenza delle possibilità che esistono e dei percorsi necessari per accedervi”.

“Siamo passati dagli anni della crisi, quando le aziende chiudevano e le nostre sedi si riempivano di curriculum, a una situazione in cui qualche impresa viene a chiedere persino a noi se conosciamo lavoratori disponibili. Lo dico anche con una battuta: quando arrivano a chiederlo alle organizzazioni sindacali – ha sottolineato Follini – significa che lo hanno già chiesto a tutti. Il problema esiste e va affrontato”.

Una visione lunga per formazione e diritti

“La formazione deve diventare un sistema”, ha detto il coordinatore della Uil, Massimiliano Bindocci, sottolineando anche le differenze fra comparti e la difficoltà di costruire risposte durature. “Il mondo del lavoro è estremamente eterogeneo. Nell’industria ci sono determinate possibilità di formazione; nell’assistenza alla persona servono competenze, ma anche disponibilità e capacità di affrontare un lavoro impegnativo; nel turismo pesa molto la dimensione delle aziende. Una piccola impresa con un dipendente non può affrontare da sola gli stessi percorsi di una realtà strutturata“.

“Ci sono esperienze positive – ha aggiunto Bindocci – ma spesso restano iniziative isolate. Ho lavorato per tanti anni in Soffass, anche come rappresentante sindacale, e abbiamo provato a costruire percorsi con gli istituti professionali. Il problema è riuscire a fare sistema. Servono lungimiranza e scelte che magari non producono un vantaggio immediato per la singola azienda, ma restituiscono al territorio personale più preparato“.

“Dobbiamo considerare anche le prospettive di chi entra oggi in produzione. Pensare di affrontare oltre quarant’anni di turni può spingere un ragazzo a cercare un altro lavoro. E chi ha già molti anni di attività alle spalle comincia a fare fatica. Formazione, organizzazione del lavoro e sistema pensionistico – ha osservato Bindocci – sono questioni collegate”.

“Manca spesso una visione lunga. Anche nelle multinazionali può prevalere l’obiettivo del risultato in due o tre anni, poi cambia il manager e cambia la strategia. Intanto il sistema paga le conseguenze. E sui diritti c’è ancora un problema culturale: quando chiediamo a qualcuno di testimoniare su un comportamento scorretto, ci sentiamo rispondere ‘io ci lavoro qui’. La paura di esporsi continua a limitare la libertà nei luoghi di lavoro”.

I contratti e i servizi alle famiglie

“I contratti vanno conosciuti e applicati”. Ha esordito così Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, richiamando la funzione della contrattazione e il rapporto fra lavoro e servizi pubblici. “Un discorso serio sulle tutele deve partire anche dal valore dei contratti. Rappresento un’organizzazione datoriale del commercio, del turismo e dei servizi che costruisce i propri contratti con Cgil, Cisl e Uil. Il sistema delle garanzie esiste ed è robusto. Il problema è che non sempre viene applicato correttamente e che accanto ai contratti più rappresentativi ne vengono utilizzati altri, scelti perché costano meno“.

“Servono informazione e formazione – ha detto Giovannini – rivolte sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori. Chi firma deve sapere che cosa sta sottoscrivendo. Un imprenditore che applica male un contratto o ne sceglie uno inadeguato soltanto per risparmiare danneggia il dipendente, ma anche la propria impresa e il sistema economico”.

“C’è poi una dimensione sociale delle tutele. Il divario nei redditi tra uomini e donne – ha aggiunto la direttrice di Confcommercio – dipende anche dal fatto che molte donne lavorano meno ore o accettano determinate condizioni perché devono conciliare il lavoro con la cura della famiglia. Gli orari di nidi e scuole non coprono quelli di una giornata lavorativa, né per una dipendente né per un’imprenditrice. Per migliorare davvero la qualità del lavoro e la produttività del territorio, anche la politica deve sedersi a questo tavolo”.

Il confronto sui salari

Il dibattito guidato da Enrico Pace si è quindi concentrato sul potere d’acquisto e sul salario minimo, facendo emergere posizioni diverse.

Così Bindocci (Uil): “La situazione salariale è pesantissima. Lo vediamo nelle assemblee: le persone ci dicono che non riescono ad andare avanti. Il potere d’acquisto si è ridotto e le nuove fiammate dell’inflazione hanno aggravato il problema. Gli interventi fiscali e le detassazioni danno risposte parziali: sono utili, ma non risolvono la questione. Dobbiamo costruire meccanismi contrattuali che consentano di recuperare quanto si perde e affrontare il peso del cuneo fiscale e contributivo. C’è anche il tema dell’evasione. Intanto arrivano segnali di difficoltà da realtà industriali importanti, con fermate produttive e blocchi delle assunzioni. I salari sono un pezzo di una situazione più ampia, che incide anche sui consumi”.

“Salario minimo e valore complessivo del contratto sono due cose diverse e non vanno confuse. Una soglia minima – ha aggiunto Bindocci – può essere uno stimolo utile, ma non sostituisce le integrazioni per la malattia, la maternità e tutti gli altri diritti. La tabella salariale occupa poche pagine di un contratto: anche tutte le altre hanno un costo per le imprese e un valore per i lavoratori“.

Ha osservato Folloni (Cisl): “Prima ancora di definire il salario giusto, parlerei della qualità del lavoro: passa dalla retribuzione, ma anche dalla parte normativa e dalla qualità della vita in azienda. La sicurezza viene al primo posto. Il salto culturale si compie quando si capisce che non è un costo, ma un investimento. E anche i lavoratori devono essere aiutati a riconoscere i pericoli: è una battaglia comune. Per me il salario giusto è quello costruito dalla contrattazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Ma il contratto nazionale è un punto di partenza. Abbiamo anche la contrattazione integrativa, che è troppo poco utilizzata e riguarda forse il 30 per cento dei lavoratori. Dove esiste, la differenza si vede: condividendo obiettivi con l’azienda si possono ottenere risultati economici importanti”.

“Come Cisl – ha aggiunto Folloni – non consideriamo il salario minimo legale la risposta corretta a un problema reale. Dobbiamo rafforzare la contrattazione e i meccanismi di protezione dall’inflazione. Il contratto dei metalmeccanici è un esempio: il sistema di adeguamento ha consentito di portare gli aumenti da circa 100 a circa 300 euro. In altri settori questo meccanismo non esiste e su questo dobbiamo lavorare”.

Diversa la posizione di Simonetti (Cgil): “I dati sulle retribuzioni reali ci restituiscono un paese nel quale il lavoro ha perso valore. Dobbiamo chiederci perché. In passato si cercava competitività svalutando la moneta; non potendo più farlo, una parte della competitività è stata cercata svalutando il lavoro. Con la precarizzazione, inoltre, una quota del rischio d’impresa è stata trasferita sul lavoratore: quando non serve più, resta fuori. A questo si aggiungono il lavoro nero e quello irregolare, che tolgono diritti, sicurezza e prospettive. E da salari magri non vengono fuori pensioni grasse. Chi oggi ha una carriera discontinua e retribuzioni basse rischia domani una pensione insufficiente”.

“Anche noi dobbiamo interrogarci sul nostro ruolo. La contrattazione rispecchia i rapporti di forza: non siamo andati ai tavoli a chiedere salari bassi, ma in alcuni casi quello è stato il risultato che siamo riusciti a ottenere. Nei comparti più strutturati e sindacalizzati – ha detto Simonetti – ci sono generalmente più diritti e contratti migliori. Il salario minimo può essere un aiuto dove questi rapporti di forza non consentono di raggiungere una soglia dignitosa. E dovrebbe essere indicizzato all’inflazione, per evitare che perda a sua volta valore”.

Ha osservato Giovannini (Confcommercio): “Bisogna guardare anche alla distanza tra la retribuzione lorda, il netto che arriva al lavoratore e il costo sostenuto dall’impresa. Una parte importante dei contributi finanzia pensioni, malattia, maternità, ammortizzatori sociali e altre garanzie di cui abbiamo parlato. Il meccanismo è complesso e molte attività commerciali sono già al limite, con orari di apertura lunghi e costi del personale che faticano a sostenere”:

“Sono d’accordo sulla necessità di garantire una retribuzione minima corretta – ha aggiunto Giovannini – ma all’interno delle tabelle contrattuali e insieme a tutto il sistema delle tutele. Gli enti bilaterali, per esempio, erogano misure di welfare che sostengono i lavoratori nelle spese sanitarie, nei libri scolastici e in altre necessità. Sono interventi che non compaiono direttamente nella paga, ma incidono sulla vita delle persone. Fissare soltanto una cifra per legge rischia di svuotare il valore della contrattazione. Dobbiamo continuare a parlare di persone: l’imprenditore deve capire che senza il lavoro non va da nessuna parte e il lavoratore deve essere consapevole del proprio valore”.

Turismo e commercio: tra ricerca di personale e servizi che scompaiono

Sull’attrattività del lavoro nel turismo è tornata Giovannini: “Nel nostro comparto la difficoltà di trovare personale è particolarmente forte nel turismo, soprattutto per alcune qualifiche. Dopo il Covid la situazione è cambiata. È un lavoro impegnativo, con molte ore e con la particolarità di lavorare quando gli altri sono liberi. Questo lo rende meno attrattivo. Da parte di alcuni imprenditori serve anche una maggiore consapevolezza del valore dei dipendenti. Le leve della gestione d’impresa devono essere conosciute anche nelle attività più piccole. Sono più o meno complesse da utilizzare a seconda delle dimensioni, ma valgono per tutti, dal piccolo bar all’azienda più grande“.

Susini (Camera di commercio) ha collegato il tema alla struttura economica della provincia di Lucca: “Il commercio è sotto pressione, anche per la concorrenza delle vendite online, e parliamo di centinaia di imprese in meno. Ma un negozio è anche un presidio per il territorio. Nei piccoli centri la presenza di attività e servizi contribuisce a mantenere viva una comunità. Anche sui redditi bisogna considerare le caratteristiche dei settori. Nei dati che abbiamo esaminato si passa da valori annui intorno ai 35mila euro nell’industria a circa 17mila nel turismo, dove le giornate lavorate sono meno e pesa la stagionalità. Il turismo è importante, ma serve un’economia articolata: non possiamo perdere di vista il valore dell’industria per un territorio”.

La proposta: un percorso comune sul territorio

Simonetti ha detto: “Dobbiamo chiederci se vogliamo soltanto rispondere alle esigenze del mercato che c’è oppure avere qualche ambizione in più. Questo territorio ha una posizione geografica favorevole, una tradizione industriale e competenze importanti, oltre alla vicinanza del sistema universitario. Senza togliere nulla al turismo, possiamo provare a investire anche in attività ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto. Servono infrastrutture e una capacità di progettare lo sviluppo. Si potrebbe partire da un confronto provinciale tra gli attori sociali ed economici, nel quale portare esigenze e anche conflitti, cercando possibili sintesi. Non un tavolo fine a se stesso, ma il primo passaggio di un percorso. Dobbiamo provare anche a costruire il mercato al quale vorremmo ambire“.

Concorde sul punto Folloni: “La prima cosa da fare è parlarci. Una cabina di regia può produrre risultati se c’è la volontà delle parti. Sulla formazione possiamo cominciare condividendo quali competenze servono e quali percorsi siano utili al territorio».

“Gli istituti tecnologici superiori – ha osservato Folloni – sono uno strumento ancora poco conosciuto dalle famiglie. Dobbiamo spiegare meglio che cosa offrono e quali possibilità di inserimento lavorativo consentono. E dobbiamo affrontare il tema delle infrastrutture: le multinazionali restano dove trovano condizioni favorevoli, non per affetto verso un territorio. La formazione può aiutare a dare continuità alle imprese e nuove opportunità a chi cerca lavoro”.

Così Bindocci: “Possiamo provare a costruire un patto territoriale, come è stato fatto in altri contesti, che riguardi formazione, servizi di supporto e sicurezza. Dobbiamo avere l’umiltà e la lungimiranza di rinunciare tutti a un po’ di autonomia per fare qualcosa insieme, adattando gli interventi alle esigenze del distretto industriale e a quelle del piccolo esercizio di paese”.

“Anche noi sindacati dobbiamo fare la nostra parte, mettendo insieme le proposte. Dire in partenza che tanto non serve diventa un alibi per non fare niente. Qui abbiamo ascoltato punti in comune: proviamo a usarli per dare una mano alle imprese che vogliono investire e assumere e ai lavoratori che chiedono condizioni migliori”, ha concluso Bindocci.

Giovannini ha detto: “Il dialogo con le parti sociali sul territorio è buono e ha già prodotto risultati nella contrattazione e negli enti bilaterali, con iniziative sulla sicurezza e sul welfare. Abbiamo concluso il rinnovo territoriale del balneare e ci sono altre trattative aperte. Credo che, mettendoci al tavolo anche con le istituzioni e gli enti competenti, si possa fare qualcosa e mantenere costante l’attenzione sul lavoro“.

“Come Camera di commercio – ha aggiunto Susini – lavoriamo anche sull’orientamento, portando nelle scuole e alle famiglie i dati sulla domanda di lavoro. Non possiamo dare per scontato che un ragazzo conosca il peso dei settori economici del territorio o sappia che cosa significa un determinato contratto. Gli Its offrono possibilità occupazionali molto alte, ma i numeri sono ancora piccoli. Non sono percorsi di serie B. La formazione in aula unita all’esperienza nelle aziende permette anche di capire concretamente se un lavoro piace oppure no. Questo lavoro culturale con i ragazzi e con le famiglie è fondamentale”.

A concludere è stata l’assessora al lavoro del Comune di Porcari, Madalina Elena Golea: “L’obiettivo di questo panel era affrontare il lavoro in modo concreto, approfondendo un tema che nel dibattito politico viene spesso semplificato. Volevamo partire dai territori e offrire uno stimolo per sederci insieme, individuare alcuni punti comuni e provare a costruire un’agenda territoriale che coinvolga anche noi enti pubblici. Quando parliamo di orari e servizi scolastici, parliamo di questioni sulle quali possiamo intervenire direttamente: il prescuola è fondamentale per tante famiglie e anche il doposcuola dà una risposta concreta. In questi giorni, con il Centro per l’impiego e la cooperativa La Luce, abbiamo avvicinato i ragazzi del Benedetti alle basi dei contratti, ai dati sul lavoro e alle simulazioni di colloquio. Per molti erano prime esperienze, occasioni per incuriosirsi e approfondire”.