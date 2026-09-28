A Lammari tutto pronto per il ‘Pizza & Spritz Party’ di Fratres

Una nuova fase di entusiasmo e partecipazione per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Lammari, che negli ultimi mesi ha rinnovato il proprio direttivo e sta lavorando per avvicinare sempre più persone al mondo della donazione e rafforzare il legame con la comunità.

Alla presidenza del gruppo è stato eletto Mimmo Abd Elaziz, affiancato dal vicepresidente Dario Moretti, dal tesoriere Guglielmo Papucci, dalla segretaria e consigliera Giovanna Bazzarrini, dal capogruppo e consigliere Cristian Perone e dalla consigliera e social media manager Alice Melani.

Il nuovo direttivo, insediatosi da alcuni mesi, ha già registrato un primo risultato molto incoraggiante: il numero dei donatori attivi del gruppo di Lammari è praticamente raddoppiato, un dato che viene accolto come uno stimolo a proseguire nel lavoro di sensibilizzazione, soprattutto verso chi non ha mai donato o vorrebbe avvicinarsi per la prima volta alla donazione di sangue.

Il prossimo appuntamento sarà domani (29 settembre), dalle 19, al Circolo San Jacopo di Lammari, con il Pizza & Spritz Party, una serata aperta a tutti. Il gruppo Fratres offrirà pizza e spritz ai donatori, ai volontari della Sagra di San Jacopo, agli amici del gruppo e soprattutto a tutti coloro che sono curiosi di conoscere più da vicino la realtà della donazione.

“Vogliamo che la Fratres sia sempre più presente nella vita di Lammari, aperta e vicina alle persone. Donare – sottolinea il presidente, Mimmo Abd Elaziz – significa compiere un gesto concreto per gli altri, ma vogliamo anche costruire occasioni per conoscersi, stare insieme e far sentire ogni donatore parte di una vera comunità“.

Il direttivo sta infatti già lavorando a nuovi eventi e iniziative, sia per accogliere e accompagnare i nuovi donatori sia per valorizzare chi sostiene la Fratres da tanti anni. Tra i progetti c’è anche la consegna di targhe e riconoscimenti celebrativi ai donatori storici, come segno di gratitudine per un impegno portato avanti nel tempo.