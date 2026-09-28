Fra Altopascio e Spianate torna l’appuntamento con la ‘Festa dei nonni’

Un’occasione per stare insieme per bambini, ragazzi e adulti fra libri, merende, tombola e sfide adatte a tutte le età

Una giornata per giocare insieme, condividere storie e mettere alla prova nonni e nipoti. Sabato (3 ottobre) torna ad Altopascio la Festa dei nonni: si comincia al mattino con le letture alla biblioteca comunale Carrara grazie ai volontari Nati per Leggere e si prosegue nel pomeriggio allo Spazio Zenit di Spianate con sfide senza età, tra tombola, giochi e merenda.

Un’occasione per stare insieme: bambini, ragazzi e adulti potranno ritrovarsi intorno a una storia o a un gioco, scoprendo quanto sia bello condividere tempo tra generazioni, confermando così l’attenzione a un appuntamento atteso da tutta la comunità.

La mattina, alla biblioteca comunale Carrara sono previsti due appuntamenti di lettura con Nati per leggere e le letture ad alta voce: dalle 9,45 alle 10,30 per bambine e bambini da 0 a 36 mesi e dalle 11 alle 12 per la fascia dai 3 ai 6 anni. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, al numero 0583 240318.

Nel pomeriggio la festa si sposta allo Spazio Zenit di Spianate, in via Puccini. Dalle 15,30 alle 16,30 l’associazione Auser proporrà La tombola delle generazioni. Alle 16.30 ci sarà una merenda a cura del Centro commerciale naturale di Spianate. Poi, dalle 17 alle 19, spazio alle sfide preparate dagli educatori dell’Educativa di strada della cooperativa La Luce: il cruciverbone su rullo, Che canzone è?, Completa il proverbio, Patata bollente e Boomer e Bro.