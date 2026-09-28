Piccole Cucce, laboratorio per bambini e famiglie all’Erbabirinto di Tassignano

Un’iniziativa a misura di famiglia per scoprire i segreti della natura, comprendere l’importanza degli insetti impollinatori e imparare il valore del riciclo creativo attraverso il gioco. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 12, l’associazione Piccole Cucce green promuove un weekend di attività per bambini e famiglie negli spazi dell’Erbabirinto, in via Del Casalino 77a a Tassignano, a circa cinquecento metri dall’aeroporto.

L’evento si inserisce nel programma nazionale Urban Nature firmato dal Wwf, la grande manifestazione dedicata alla natura in città e alla tutela della biodiversità urbana. Per l’associazione, attiva per oltre vent’anni nel campo della tutela degli animali e di recente trasferitasi nel comune capannorese, l’appuntamento rappresenta l’avvio ufficiale di un nuovo ciclo di progetti focalizzati sulla sostenibilità, la salvaguardia dell’ambiente e l’educazione green rivolta ai più piccoli e alle scuole.

Durante le due mattinate i giovani partecipanti potranno esplorare l’Erbabirinto, un’area di circa 250 metri quadrati ricca di flora spontanea e vegetazione incolta, pensata per osservare da vicino la fauna locale e in particolare gli insetti nel loro habitat naturale. Attraverso schede didattiche dedicate, i bambini analizzeranno la natura circostante per poi accedere al laboratorio di riciclo creativo, dove le bottiglie in Pet, i tappi e i vetti di plastica portati da casa o messi a disposizione dagli organizzatori si trasformeranno in fiori, vasi, piccole api e oggetti decorativi.

Fulcro del progetto è la campagna BeeG, know respect save, un percorso di sensibilizzazione incentrato sulla conoscenza e protezione della Xylocopa violacea, nota anche come ape legnaiola o ape nera solitaria. Spesso scambiata per un insetto pericoloso per via del suo ronzio e della livrea scura, la Xylocopa è un’alleata fondamentale per l’impollinazione e l’equilibrio degli ecosistemi urbani e rurali.

L’ingresso all’evento è gratuito, con obbligo di accompagnamento da parte di un adulto per i minorenni. I partecipanti sono invitati a presentarsi con bottiglie di plastica lavate e asciutte, vasetti di yogurt da bere e tappi colorati di sughero o plastica.