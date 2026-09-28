Porcari, bilancio positivo per la prima edizione di JobFest

Dai primi passi per entrare nel mondo del lavoro alle grandi trasformazioni dell’economia globale. Si è chiusa con un’ottima partecipazione la prima edizione di JobFest Porcari, la tre giorni che da venerdì a ieri (27 settembre) ha portato al palazzo di Vetro studenti, rappresentanti delle istituzioni, sindacati, mondo economico ed esperti per parlare di lavoro da prospettive diverse ma complementari.

Una formula costruita fin dall’inizio su due livelli: la concretezza dei laboratori nelle ore del mattino e l’approfondimento negli incontri pomeridiani. Una scelta che si è rivelata subito un punto di forza della manifestazione organizzata dal Comune di Porcari insieme alla cooperativa sociale La Luce.

Molto partecipate, in particolare, le attività che hanno coinvolto i ragazzi dell’Itet Benedetti, chiamati a mettersi direttamente alla prova: gli studenti hanno lavorato sulla preparazione del curriculum, imparato a presentare le proprie competenze e affrontato simulazioni di veri colloqui di lavoro. Nel programma hanno trovato spazio anche l’orientamento, la conoscenza dei contratti e dei diritti e le opportunità rivolte alle nuove generazioni.

Il JobFest ha cercato di fare anche qualcosa in più: trasformare il lavoro in un tema di discussione pubblica sulle tutele, il salario, l’inclusione, le possibilità attuali di costruire un progetto di vita, ma anche la capacità delle imprese di trovare le professionalità delle quali hanno bisogno.

Su questi temi si è concentrata la tavola rotonda di sabato pomeriggio, mentre a chiudere il JobFest, ieri pomeriggio (27 settembre), è stata invece la conversazione fra Alessandro Volpi, Enrico Cecchetti e l’assessora al lavoro, Madalina Elena Golea, che ha spostato lo sguardo dal territorio agli equilibri dell’economia mondiale per poi riportarlo alle loro conseguenze sulla vita delle persone e delle imprese.

Volpi, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa, ha affrontato geopolitica, energia, finanza, risparmio e intelligenza artificiale, riportandone gli effetti sulla realtà produttiva locale. Per un territorio industriale come quello di Porcari, il costo dell’energia, l’accesso al credito e i movimenti dei capitali incidono direttamente sulla competitività delle imprese e sull’occupazione.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa prima edizione – ha detto l’assessora Golea – e hanno contribuito a costruirla: la cooperativa La Luce, le scuole, gli studenti, i relatori, le organizzazioni sindacali, le realtà economiche e istituzionali e tutte le persone che hanno partecipato agli incontri. Una prima esperienza che ha provato a tenere insieme ciò che spesso viene affrontato separatamente: la ricerca di un posto di lavoro e la qualità di quel posto, le competenze richieste dalle aziende e le aspettative delle persone, le dinamiche di una realtà produttiva locale e le trasformazioni economiche che avvengono su scala globale, nonché il ruolo delle scelte pubbliche in questi processi. Adesso raccoglieremo idee, osservazioni e suggerimenti, ma possiamo già dire che JobFest tornerà. L’obiettivo è costruire nel 2027 un’edizione ancora più ricca e partecipata”.