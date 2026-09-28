L'appuntamento|
‘Se la felicità’ di Chiara Parenti si presenta alla libreria Bella Storia di Porcari
È l’ultima fatica di Chiara Parenti, fondatrice della bibliosofia strategica: aiuta le persone a sbloccare il proprio potenziale decisionale
Venerdì (2 ottobre) alle 21 alla libreria Bella Storia di Porcari, si presenta il libro della nota scrittrice Chiara Parenti Se la felicità (Sem libri, 2026).
Nel volume la protagonista è la quasi trentenne Matilde che ha una vera e propria specializzazione nel mandare tutto a rotoli. Nel giro di poche ore perde il lavoro, la casa e l’equilibrio. Ritrovandosi a vivere nella sua cameretta d’infanzia e a confrontarsi con i successi della apparentemente perfetta sorella Melissa. Convinta che la sfortuna la perseguiti e che la fortuna sia riservata agli altri, si maschera dietro l’hashtag #maiunagioia. La sua vita cambierà in positivo e serenità quando incontrerà Alessandro, un barista speciale e riflessivo soprannominato ‘Il Barologo’. Parenti è una scrittrice e giornalista nata a Lucca nel 1980. Laureata in Filosofia all’Università di Pisa, è diventata un’autrice bestseller internazionale grazie ai suoi romanzi di narrativa contemporanea. Che si caratterizzano con uno stile leggero, ironico e profondo. Ma sono, nello stesso tempo, incentrati sulla rinascita personale e sul superamento delle proprie paure.
Parenti è anche la fondatrice della bibliosofia strategica. Nello specifico si tratta di un metodo di consulenza che unisce la letteratura e la filosofia per aiutare le persone a sbloccare il proprio potenziale decisionale. In un certo modo, ciò si ritrova anche in questa sua ultima fatica. Recentemente è uscito anche l’audiolibro.
Alla presentazione con l’autrice, partecipa la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Alessandra Da Valle. Evento gratuito ma è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0583.923373.