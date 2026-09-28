‘Se la felicità’ di Chiara Parenti si presenta alla libreria Bella Storia di Porcari

Nel volume la protagonista è la quasi trentenne Matilde che ha una vera e propria specializzazione nel mandare tutto a rotoli. Nel giro di poche ore perde il lavoro, la casa e l’equilibrio. Ritrovandosi a vivere nella sua cameretta d’infanzia e a confrontarsi con i successi della apparentemente perfetta sorella Melissa. Convinta che la sfortuna la perseguiti e che la fortuna sia riservata agli altri, si maschera dietro l’hashtag #maiunagioia. La sua vita cambierà in positivo e serenità quando incontrerà Alessandro, un barista speciale e riflessivo soprannominato ‘Il Barologo’. Parenti è una scrittrice e giornalista nata a Lucca nel 1980. Laureata in Filosofia all’Università di Pisa, è diventata un’autrice bestseller internazionale grazie ai suoi romanzi di narrativa contemporanea. Che si caratterizzano con uno stile leggero, ironico e profondo. Ma sono, nello stesso tempo, incentrati sulla rinascita personale e sul superamento delle proprie paure.