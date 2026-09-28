Sicurezza a scuola: rinnovato a Capannori il servizio dei ‘Nonni vigili’

Più sicurezza all’entrata e all’uscita di scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado capannoresi grazie al servizio dei Nonni e delle nonne vigili, volontari e volontarie delle associazioni Anteas della Piana est e Auser, che è stato attivato anche per l’anno scolastico 2026-2027.

Il servizio, realizzato in convenzione con il Comune, si svolge nei plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate del territorio: le scuole secondarie di primo grado di Capannori, San Leonardo in Treponzio e Camigliano e le scuole primarie di Guamo, Lammari, Lunata, Segromigno in Piano, Capannori e Camigliano.

I volontari, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata e oltre a contribuire alla sicurezza stradale possono anche fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola.

A distanza di pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, i presidenti delle due associazioni Anna Maria Fanucchi, presidente di Anteas della Piana Est, e Giacomo Bini, presidente di Auser, insieme ad alcuni volontari e volontarie, giovedì scorso sono stati ricevuti in Comune dall’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti, che li ha accolti insieme alla comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi.