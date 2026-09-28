L'iniziativa|
Sicurezza a scuola: rinnovato a Capannori il servizio dei ‘Nonni vigili’
“Un’attività che negli anni è divenuta sempre più apprezzata”, sottolinea l’assessora Silvia Sarti
Più sicurezza all’entrata e all’uscita di scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado capannoresi grazie al servizio dei Nonni e delle nonne vigili, volontari e volontarie delle associazioni Anteas della Piana est e Auser, che è stato attivato anche per l’anno scolastico 2026-2027.
Il servizio, realizzato in convenzione con il Comune, si svolge nei plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate del territorio: le scuole secondarie di primo grado di Capannori, San Leonardo in Treponzio e Camigliano e le scuole primarie di Guamo, Lammari, Lunata, Segromigno in Piano, Capannori e Camigliano.
I volontari, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata e oltre a contribuire alla sicurezza stradale possono anche fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola.
A distanza di pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, i presidenti delle due associazioni Anna Maria Fanucchi, presidente di Anteas della Piana Est, e Giacomo Bini, presidente di Auser, insieme ad alcuni volontari e volontarie, giovedì scorso sono stati ricevuti in Comune dall’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti, che li ha accolti insieme alla comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi.
“Questo servizio – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti – svolge un ruolo importante nel supporto all’attività della polizia municipale aiutando ad assicurare maggiore sicurezza agli alunni e alle alunne all’entrata e all’uscita da scuola. Un’attività che negli anni è divenuta sempre più apprezzata, oltre che dall’amministrazione, anche dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale delle scuole e che svolge un ruolo significativo anche dal punto di vista educativo per il rapporto di fiducia che si viene a creare fra i volontari e gli studenti. Ringraziamo tutti i volontari e le volontarie per il loro prezioso impegno in favore della comunità”.