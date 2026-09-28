Le navette hanno accompagnato tutti partecipanti senza difficoltà, e le band, i laboratori di arte della fonte del sorriso del professor Biagini del liceo artistico serale e della professoressa Marchetti del comprensivo don Aldo Mei, gli artisti italiani del Fabrique e maghrebini intervenuti hanno saputo interagire con piccoli e grandi creando una festa strepitosa. Gli stand della zuppa calda, i frati e le altre leccornie cucinate espresse hanno ricevuto grande apprezzamento. Le bravura della Jam Academy Band e dei Panic at the sagra ha tenuto piazza ad un pubblico molto eterogeneo. Il borgo è stato scoperto e apprezzato per la prima da molti con visite guidate di Chino Orsi ai luoghi più incantevoli. Tutti affascinati anche dai racconti delle imprese di E.Galli e dell’autrice Baiocchi.