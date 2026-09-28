La serata|
Successo per la serata per Cuamm – Medici con l’Africa a Castelvecchio di Compito
Dai laboratori di arte, alla musica delle band del territorio fino al concerto delle corali di Marlia e San Ginese
La festa di beneficenza per supportare il progetto del Cuamm – Medici con l’Africa, in Sierra Leone organizzata dall’associazione a Castelvecchio di Compito è riuscita davvero bene. Gioiosa partecipata e vissuta in piena serenità.
Le navette hanno accompagnato tutti partecipanti senza difficoltà, e le band, i laboratori di arte della fonte del sorriso del professor Biagini del liceo artistico serale e della professoressa Marchetti del comprensivo don Aldo Mei, gli artisti italiani del Fabrique e maghrebini intervenuti hanno saputo interagire con piccoli e grandi creando una festa strepitosa. Gli stand della zuppa calda, i frati e le altre leccornie cucinate espresse hanno ricevuto grande apprezzamento. Le bravura della Jam Academy Band e dei Panic at the sagra ha tenuto piazza ad un pubblico molto eterogeneo. Il borgo è stato scoperto e apprezzato per la prima da molti con visite guidate di Chino Orsi ai luoghi più incantevoli. Tutti affascinati anche dai racconti delle imprese di E.Galli e dell’autrice Baiocchi.
Il sorriso sul volto di tutti dopo il concerto delle corali di Marlia e San Ginese a conferma della piena riuscita della serata. Un ringraziamento è andato a tutte le associazioni di Colle e Castelvecchio, unite per una causa importante: contribuire a ridurre il numero degli orfani in Africa.