Ad Artèmisia la presentazione del libro ‘Il Mattaccio è la nostra utopia’ di Lorenzo Orsi

Evento culturale di rilievo sabato (3 ottobre), alle 17,30, al polo culturale Artèmisia di Tassignano dove si terrà la presentazione del libro Il Mattaccio è la nostra utopia – Storie di luoghi di autorganizzazione tra Capannori e Lucca (1981-2012) di Lorenzo Orsi, edito da Maria Pacini Fazzi.

Il libro di Lorenzo Orsi, risultato di una ricerca di Dottorato che ha visto collaborare proficuamente Comune di Capannori e Università di Pisa si pone l’obiettivo interpretativo di intrecciare in un’unica trama la dimensione locale di una periferia Toscana alle dinamiche nazionali fra i decenni Sessanta e Duemila, ricostruendo in modo metodologicamente avvertito la storia di luoghi – fisici e culturali – che hanno segnato le vicende del movimento nella provincia di Lucca di quel periodo. Tra questi occupa uno spazio preponderante il Mattaccio di Tassignano, oggi sede del polo culturale Artèmisia dopo una importante riqualificazione realizzata dall’amministrazione comunale. Evidentemente, come non è insolito nella storia locale, è proprio la dimensione interpretativa del luogo, dello spazio che attraversa il tempo e quasi prevale sul tempo stesso, a permettere in queste pagine di tenere insieme cinque lunghi decenni densi di vertiginosi cambiamenti.

Oltre alla stampa, e accanto a vario materiale d’archivio, altra fondamentale fonte utilizzata dall’autore è la testimonianza orale: spesso ampiamente riprodotte, le fonti orali costituiscono lo strumento attraverso cui il passato riemerge, portando con sé gioie e dolori di un’epoca solo apparentemente conclusa.

“In un territorio – dichiara il sindaco, Giordano Del Chiaro – ci sono dei luoghi che raccontano più di quanto si possa immaginare, storie d’identità, di passione, di lotta per un mondo migliore. A Capannori, quel luogo, è il Mattaccio di Tassignano. Uno spazio fisico diventato simbolo di uno spazio culturale e sociale, di un’azione solidale e inclusiva, dove la speranza e la partecipazione costituivano la base di ogni decisione. Tante storie, tanti volti, tanta condivisione: i muri del Mattaccio, oggi polo culturale Artèmisia, avevano un patrimonio da tramandare che non poteva andare perduto, perché sarebbe stato un danno per l’intera comunità di Capannori. Era fondamentale che quella narrazione trovasse consistenza, diventando una pubblicazione. Per questo, come sindaco e come cittadino capannorese, ringrazio di cuore Lorenzo Orsi per il suo lavoro, uno studio approfondito e appassionato di un pezzo di storia locale che, come dimostra il libro stesso, non è mai soltanto locale”.

La presentazione inizierà con i saluti del sindaco, Giordano Del Chiaro, e dell’editrice, Francesca Fazzi, e vedrà intervenire Alberto Mario Banti, professore ordinario di storia contemporanea dell’Università di Pisa, Umberto Conti del centro culturale di Tassignano e l’autore.

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