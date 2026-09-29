Capannori, torna il bando ‘Libri gratis’

I genitori/tutori possono presentare domanda per le/gli studentesse/studenti minorenni. I maggiorenni possono presentare domanda in autonomia. Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da un minino di 137 euro (per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) ad un massimo di 348 euro (per le classi prima e terza della scuola secondaria di secondo grado).