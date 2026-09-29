Il sostegno|
Capannori, torna il bando ‘Libri gratis’
La domanda dovrà essere presentata online dalle 9 del 30 settembre fino alle 18 del 22 ottobre
Aprirà domani (30 settembre) il bando Libri gratis della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nell’acquisto della dotazione libraria, garantendo l’accesso dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado.
I requisiti per partecipare al bando sono i seguenti: residenza in un comune toscano, età inferiore a 24 anni, Isee inferiore o uguale a 15800 euro, iscrizione all’anno scolastico 2026-2027 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana, o nelle regioni confinanti.
I genitori/tutori possono presentare domanda per le/gli studentesse/studenti minorenni. I maggiorenni possono presentare domanda in autonomia. Il contributo economico varia in base alla classe frequentata. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da un minino di 137 euro (per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) ad un massimo di 348 euro (per le classi prima e terza della scuola secondaria di secondo grado).
“Questo beneficio economico – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti – rappresenta un sostegno importante per le famiglie in condizioni economiche svantaggiate, poiché alleggerisce le spese destinate all’acquisto dei libri scolastici per i propri figli. Si tratta di una misura che contribuisce concretamente a garantire il diritto allo studio, offrendo a tutti le stesse opportunità di formazione e di crescita“.
Il bando sarà attivo dalle 9 del 30 settembre fino alle 18 del 22 ottobre.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online con accesso dall’area personale dopo registrazione sull’applicativo dedicato. Il link per accedere all’applicativo sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana, alla pagina www.regione.toscana.it/librigratis.