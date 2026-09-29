La Bicistaffetta Fiab fa tappa a Porcari: il grazie di Fornaciari ai ciclisti in rotta verso Roma

Quaranta ciclisti in viaggio da Lucca a Roma lungo la Via Francigena e l’EuroVelo 5 hanno fatto tappa questa mattina (29 settembre) in piazza Felice Orsi a Porcari. Il gruppo della Bicistaffetta 2026, partito ieri da Lucca, si è fermato davanti al palazzo comunale prima di proseguire verso Castelfiorentino, prima tappa di un percorso di ben 421 chilometri che si concluderà il 5 ottobre nella capitale.

La Bicistaffetta, giunta alla ventiduesima edizione, è un’iniziativa della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) pensata sia come viaggio cicloturistico sia come occasione di incontro con amministrazioni ed enti lungo il percorso. L’obiettivo è promuovere e valorizzare l’itinerario ciclabile della Via Francigena e, più in generale, l’EuroVelo 5, una delle grandi direttrici europee dedicate alla mobilità in bicicletta, che entra in Italia da Como, raggiunge Pavia e quindi si collega con il percorso ciclabile della Via Francigena, seguendolo verso Roma.

“Accogliere a Porcari la Bicistaffetta Fiab – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari – significa inserirsi dentro un percorso che parla di mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione dei territori. La Via Francigena e l’EuroVelo 5 sono itinerari capaci di mettere in relazione comunità, paesaggi e servizi, ma anche occasioni per far conoscere luoghi e identità attraversandoli con un ritmo diverso. Il passaggio di questi quaranta ciclisti è quindi un bel segnale e un invito a guardare sempre di più alla bicicletta come strumento di scoperta, incontro e connessione tra territori. Buon pellegrinaggio, e grazie di essere passati da Porcari”.

Durante la sosta a Porcari i partecipanti hanno spiegato il senso dell’iniziativa: “È un progetto nato per promuovere questo itinerario e anche per sensibilizzare le amministrazioni, affinché il percorso sia segnalato e manutenuto e lungo la strada siano presenti servizi adeguati. Chi viaggia in bicicletta, come chi percorre la Francigena a piedi, ha bisogno di trovare ristoro, alloggio e soprattutto strade che consentano di pedalare con un livello adeguato di sicurezza”.