Porcari porta gli over 60 al mare per 15 giorni, Lamandini: “Un servizio per contrastare la solitudine”

Due settimane al mare, tra giornate in spiaggia, momenti di socialità e vita di gruppo. Si è concluso positivamente il soggiorno estivo dedicato alla terza età organizzato dal comune di Porcari, che dal 31 agosto al 14 settembre ha portato in Versilia un gruppo composto da dodici persone over 60.

I partecipanti hanno trascorso 15 giorni e 14 notti all’Hotel Biagiotti di Lido di Camaiore. Il pacchetto organizzato dall’amministrazione comprendeva il viaggio di andata e ritorno in autobus da Porcari, la pensione completa, il servizio spiaggia con ombrellone e sedute, l’animazione quotidiana, la gita di un giorno a Lerici e Porto Venere e la presenza di un accompagnatore.

Nei giorni del soggiorno a fare visita al gruppo sono arrivati anche l’assessora al sociale, Eleonora Lamandini e l’assessore all’urbanistica, Simone Giannini, che hanno trascorso alcune ore insieme alle partecipanti. Un incontro informale, diventato anche l’occasione per raccogliere direttamente impressioni e valutazioni sull’esperienza.

“Queste vacanze non sono semplicemente un periodo al mare – sottolinea Lamandini – ma un servizio che mette insieme benessere, autonomia e relazioni. Per molte persone avere la possibilità di trascorrere due settimane fuori casa, in compagnia e all’interno di un’organizzazione che garantisce tranquillità e assistenza, significa continuare a sentirsi parte attiva di una comunità. Anche il contrasto alla solitudine passa da occasioni semplici e concrete come questa”.

Un’esperienza che il comune ha cercato di rendere accessibile anche attraverso una compartecipazione alla spesa differenziata secondo il reddito. Le quote previste per il soggiorno erano infatti articolate in base all’Isee, partendo da 400 euro per la fascia economica più bassa fino a 1300 euro per quella più alta.