Presenti per Capannori, doppio incontro con i vigili del fuoco per la prevenzione dagli incendi

CAPANNORI – Prosegue il ciclo di incontri con la cittadinanza promosso da Presenti per Capannori per portare sul territorio informazioni concrete sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Dopo gli appuntamenti realizzati con la polizia, il prossimo ciclo vedrà la collaborazione dei vigili del fuoco, con due serate aperte alla cittadinanza in programma a Segromigno in Piano.

Il primo incontro si terrà giovedì (1 ottobre alle) 21, alla sala parrocchiale accanto alla chiesa Santissima Vergine dei Dolori, in via dei Bocchi, e sarà dedicato alla sicurezza del territorio e alla prevenzione degli incendi boschivi.

Durante la serata saranno affrontati temi molto concreti: prevenzione degli incendi boschivi, gestione degli abbruciamenti, lettura dei bollettini di rischio e comportamenti da adottare per mettere in sicurezza la propria abitazione in caso di incendio boschivo.

Il secondo appuntamento è invece previsto per giovedì 15 ottobre, sempre alle 21 e nella stessa sede, e sarà dedicato alla sicurezza domestica: prevenzione degli incidenti in casa, pericoli legati al monossido di carbonio, sicurezza degli impianti a gas e comportamenti da tenere in caso di incidente.

“Crediamo molto in questi incontri perché avere informazioni corrette, direttamente da chi ogni giorno opera sul campo, significa avere strumenti in più per prevenire situazioni di pericolo e sapere come comportarsi quando si verificano – spiegano da Presenti per Capannori –. Il nostro obiettivo è portare queste informazioni direttamente nelle frazioni, vicino ai cittadini. Dopo gli incontri con la polizia proseguiamo quindi questo percorso insieme ai vigili del fuoco”.

Gli incontri saranno a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza.