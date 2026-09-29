Sara Del Prete tra i migliori 10 gladiatori di Physical Italia, prima tra le donne

Per sentirla raccontare di sé bisogna aspettare qualche puntata, quando contribuisce in maniera importante alla vittoria della sua squadra nell’episodio 4. Da lì in poi però, Sara Del Prete, capannorese di Segromigno (anche se ormai vive e lavora a Follonica) si è fatta notare eccome, chiudendo prima tra le donne e nona in assoluto il nuovo programma Netflix Physical Italia – da 100 a 1, prodotto da Endemol Shyne Italy.

Atleta, ginnasta e personal trainer è sopravvissuta a prove basate su forza, resistenza, strategia e capacità di superare i propri limiti, tra eliminazioni e ripescaggi. Sconosciuta tra atleti che sono campioni olimpici o volti noti della tv, Sara è stata spesso sottovalutata e questo, forse, le ha dato la possibilità di fare una gara “da tartaruga”, portata fino in fondo con determinazione, equilibrio e cuore, come ha ripetuto spesso.

Formata dalla ginnastica ritmica praticata a livello nazionale, è abituata a fare lavoro di squadra come trainer nella Palestra Atlantide e capace di sopperire con la forza mentale quando manca quella fisica. Come nella corsa delle bighe, la prova che forse l’ha raccontata meglio di tutte. Partita insieme alle campionesse olimpioniche Federica Pellegrini e Rosalba Forciniti, si è trovata subito in estrema difficoltà. Poi ha abbassato le mani, si è messa a gattonare, le ha superate e se l’è lasciate dietro, dando con la prima frazione di gara un enorme vantaggio alla sua squadra. Ma dando anche un metodo: quasi tutti, dopo di lei, hanno tirato con le mani a terra. Nelle frazioni successive, era lei a consigliare e incitare ogni atleta della sua squadra impegnato nella prova.

Ma che sarebbe arrivata lontano, lo si è capito dalla prima prova: i 100 gladiatori, divisi in due gruppi da 50, sono rimasti sospesi su una piscina potendo poggiare solo mani e piedi. In ogni manche ne venivano eliminati 10: lei si è piazzata 33esima assoluta, resistendo 33 minuti e 46 secondi e garantendosi il diritto di scegliere chi sfidare nella prova successiva, il combattimento nell’Arena dell’Agilità.

Sara sceglie Anastasia Bagaglini (campionessa mondiale di calcio freestyle). Senza esperienza nel combattimento, Sara ha saputo mettere a frutto qualità che fanno parte del suo bagaglio atletico da sempre: prontezza di riflessi, rapidità di movimento, capacità di leggere la situazione e soprattutto di aspettare il momento giusto per affondare lo scatto decisivo. È riuscita così a superare l’avversaria e a conquistare un altro importante passaggio. Sara qui però, è ancora troppo poco conosciuta rispetto a Elisabetta Canalis, Tania Cagnotto o Yuri Chechi per avere il giusto spazio nel montaggio e quindi nella messa in onda.

La stessa penalizzazione che subisce nella formazione delle squadre: lei sceglie un capitano che la scarta e alla fine finisce in una squadra debole sulla carta, ma che, in linea con l’intento del programma che ha fatto crollare per primi quasi tutti i più grossi, si è subito fatta notare. Nel costruire il ponte sospeso per la prova successiva infatti, l’ex ginnasta e l’olimpionico di break dance sono stati velocissimi: lei lanciava con precisione millimetrica, lui agganciava in un invidiabile equilibrio. Nonostante questo, il ponte si è rotto e hanno dovuto ripararlo più volte, pendendo molto tempo ma alla fine vincendo comunque la prova. Ironia della sorte, proprio contro il capitano che non l’aveva tenuta.

Per resistere nell’arena serve anche molta testa: i festeggiamenti per la vittoria sono ancora in corso quando il regolamento prevede che ogni caposquadra indichi un componente da eliminare. Sara è stata scelta e, per qualche momento, quella decisione è sembrata mettere definitivamente la parola fine alla sua avventura. Pur non essendo mai stata sconfitta nelle prove e sul campo, per quella scelta sembrava essere arrivato il momento dell’uscita. Ma Physical Italia aveva ancora una carta da giocare: i concorrenti esclusi dalle rispettive squadre sono infatti diventati una nuova formazione, chiamata a rientrare in gioco attraverso una nuova sfida contro le squadre ancora in gara.

Sara adesso è pronta a sbocciare: è l’unica donna nella squadra con Emanuele Bruno, Tommaso Nisi e Pietro Checchi. A volte sorridono guardando quelli ancora dentro, ma con un sorriso che nasconde neppure troppo la voglia di riscatto, offerta da una memorabile corsa delle bighe che da sola vale tutto il programma e che porta a soltanto 14 il numero dei concorrenti ancora in gara. Solo due le donne: Sara Del Prete e la minuscola ma immensa campionessa del mondo di judo Susy Scutto.

La Griglia degli Eroi è una delle sfide più dure dell’intero programma: i concorrenti devono rimanere sospesi sull’acqua, aggrappati con la sola forza delle braccia a una griglia, resistendo il più a lungo possibile. I primi otto a cedere saranno eliminati, mentre soltanto i sei superstiti conquisteranno l’accesso alla sfida finale. Per Sara è stata una prova estrema, nella quale ha scelto di non risparmiarsi. Ha continuato a resistere anche quando lo sforzo era diventato durissimo e il corpo cominciava a presentare il conto. Quando Susy Scutto ha ceduto, Sara è rimasta l’unica donna ancora appesa alla griglia, conquistando un risultato simbolicamente importante: in quel momento, tra i 10 concorrenti ancora rimasti, era l’ultima rappresentante femminile in gara.