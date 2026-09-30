La marcia benefica|
‘Alice run – Sorridi sempre alla vita’, tutto pronto a Camigliano per la marcia solidale
La quota di iscrizione è di 3,50 euro per i podisti tesserati Tpl e 4,50 euro per i podisti occasionali. Tre percorsi percorribili
Sabato (3 ottobre) si terrà la marcia solidale Alice run – Sorridi sempre alla vita, organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti Ets col patrocinio del Comune di Capannori, valevole per il Trofeo Podistico Lucchese.
La consegna dei cartellini è prevista alle 15 nella sede della Fondazione (via Pesciatina, 467, Camigliano). La partenza della manifestazione podistica non competitiva è in programma fino alle 16 e i percorsi sono tre: 3, 6 e 10 chilometri.
Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e sarà consegnato un premio alle società o gruppi più numerosi. La quota di iscrizione è di 3,50 euro per i podisti tesserati Tpl e 4,50 euro per i podisti occasionali.
Il ricavato di questa camminata sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti Ets a sostegno delle famiglie dell’Ospedale pediatrico Meyer e delle giovani generazioni sul territorio.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3476660146 o 3925192474.