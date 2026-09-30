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Alice run - Sorridi sempre alla vita
Camigliano
Fondazione Alice Benvenuti Ets
Capannori

La marcia benefica

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Capannori e Piana
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‘Alice run – Sorridi sempre alla vita’, tutto pronto a Camigliano per la marcia solidale

30 settembre 2026 | 13:08
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di Redazione

Redazione

&#8216;Alice run &#8211; Sorridi sempre alla vita&#8217;, tutto pronto a Camigliano per la marcia solidale

La quota di iscrizione è di 3,50 euro per i podisti tesserati Tpl e 4,50 euro per i podisti occasionali. Tre percorsi percorribili

Sabato (3 ottobre) si terrà la marcia solidale Alice run – Sorridi sempre alla vita, organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti Ets col patrocinio del Comune di Capannori, valevole per il Trofeo Podistico Lucchese.

La consegna dei cartellini è prevista alle 15 nella sede della Fondazione (via Pesciatina, 467, Camigliano). La partenza della manifestazione podistica non competitiva è in programma fino alle 16 e i percorsi sono tre: 3, 6 e 10 chilometri.

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e sarà consegnato un premio alle società o gruppi più numerosi. La quota di iscrizione è di 3,50 euro per i podisti tesserati Tpl e 4,50 euro per i podisti occasionali.

Il ricavato di questa camminata sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti Ets a sostegno delle famiglie dell’Ospedale pediatrico Meyer e delle giovani generazioni sul territorio.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3476660146 o 3925192474.

Alice Run