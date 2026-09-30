Il progetto|
‘Capannori. Città quadrifoglio’: al via le assemblee del ‘petalo verde’ a Carraia e Paganico
Il sindaco Del Chiaro illustrerà i progetti su cui sta lavorando l’amministrazione comunale ed ascolterà le richieste dei residenti
Prosegue il percorso partecipativo del progetto Capannori. Città Quadrifoglio per il petalo verde (Centro), promosso dall’amministrazione Del Chiaro.
Domani sera (primo ottobre), alle 21, è in programma un’assemblea pubblica alla scuola dell’infanzia di Carraia (via di Carraia, 229) per i residenti delle frazioni di Toringo, Parezzana e Carraia. Lunedì (5 ottobre), alle 21, altra assemblea pubblica nei locali parrocchiali di Paganico (via di Paganico), rivolta ai residenti di Paganico.
Agli incontri sarà presente il sindaco, Giordano Del Chiaro, che illustrerà i progetti su cui sta lavorando l’amministrazione comunale ed ascolterà le richieste dei residenti.
Fanno parte del petalo verde le frazioni di Capannori, Lunata, Pieve San Paolo, Santa Margherita, Tassignano, Paganico, Toringo, Parezzana, Carraia e Colognora di Compito.