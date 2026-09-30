Capannori, Fdi: “Più servizi e cura degli spazi con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dei condannati”

Triggiani e Vaselli portano la mozione in consiglio comunale: “Uno strumento per sostenere il territorio e favorire il reinserimento sociale”

Utilizzare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo per rafforzare la cura degli spazi pubblici e i servizi alla comunità, offrendo allo stesso tempo alle persone condannate un percorso concreto di reinserimento sociale. È la proposta avanzata dalle consigliere comunali di Fratelli d’Italia a Capannori, Elisabetta Triggiani ed Eleonora Vaselli, che hanno presentato una mozione per chiedere al sindaco e alla giunta di sostenere le associazioni del territorio interessate ad accogliere persone ammesse a questa misura.

“Molto spesso, noi dell’opposizione, ci lamentiamo del grave stato di incuria in cui versano alcuni spazi pubblici del nostro comune fra cui i cimiteri, i parchi, i luoghi di aggregazione, le rotatorie, gli spartitraffico e via dicendo. Oppure ci lamentiamo della carenza di servizi offerti dalla pubblica amministrazione alle famiglie o agli anziani. A queste carenze sopperiscono, spesso, i volontari e le associazioni con il loro preziosissimo contributo”. Parte da questa considerazione la riflessione di Elisabetta Triggiani e di Eleonora Vaselli.

“Riteniamo – aggiungono le consigliere – che il compito di un consigliere di opposizione, oltre che denunciare ciò che non funziona, sia anche quello di presentare proposte. Criticare per il gusto di farlo non è nelle nostre corde”.

“Ecco perché, in forza della professione che svolgo – prosegue Triggiani – ho pensato ad un progetto che possa da una parte migliorare l’offerta dell’amministrazione e, dall’altra, sostenere il mondo dell’associazionismo nella sua importante azione. La recente riforma Cartabia sulla giustizia ha introdotto, fra le altre cose, l’articolo 20bis del Codice penale, Pene sostitutive delle pene detentive brevi, allargando, di fatto, per il condannato, la possibilità di sostituire la pena con altre forme fra cui il ‘lavoro di pubblica utilità sostitutivo’ inteso come prestazione a titolo gratuito di attività lavorativa a favore della comunità. Sostanzialmente: non vuoi andare in carcere? Allora lavori gratis per gli altri”.

“Prestare il proprio tempo a favore degli altri – precisa Vaselli, di professione psicologa – è uno dei modi migliori per garantire il reinserimento sociale e la rieducazione al rispetto del prossimo e delle regole del nostro ordinamento”.