Politiche giovanili ed equità intergenerazionale: al Comune di Capannori il laboratorio di pratica Anci

Domani (primo ottobre), nella sala formazione del Comune di Capannori (piazza Aldo Moro), si terrà un laboratorio di pratica Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dedicato alle linee guida Anci per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) dei documenti di programmazione locale realizzato con il supporto scientifico di Fondazione Ries e la collaborazione del Comune. Si tratta di un’attività di affiancamento tecnico ai Comuni che intendono adottare la Vig e si colloca nell’ambito del più ampio programma di attività Anci finanziato dal Fondo Politiche Giovanili.

“Siamo molto soddisfatti – affermano il vice sindaco e coordinatore Anci Giovani Toscana, Matteo Francesconi, e l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti – Capannori è una delle quattro città italiane ad ospitare questa importante iniziativa di Anci. Riteniamo che la Valutazione di Impatto Generazionale sia uno strumento di analisi preventiva molto importante, perché finalizzato a valutare l’effetto dei provvedimenti adottati da un’amministrazione sui giovani e sulle generazioni future per verificare che questi non scarichino costi, debiti o danni ambientali e sociali sul futuro, promuovendo il principio di equità intergenerazionale. Per questo la nostra giunta ha già approvato con una apposita delibera le linee guida Anci per la Valutazione di Impatto Generazionale da applicarsi progressivamente ai processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche comunali, a partire dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, ponendosi così all’avanguardia nel panorama locale. Ringraziamo la struttura di ANCI nazionale per il costante supporto alle progettualità dei Comuni”.

Ad aprire i lavori alle 14,30 saranno il sindaco, Giordano Del Chiaro, il vicesindaco e ocordinatore Anci Giovani Toscana, Matteo Francesconi, e l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti. Alle 15 sono in programma relazioni tecniche a cura dell’area politiche giovanili di Anci nazionale e della direzione scientifica della Fondazione Ries tenute da Mauro Savini, responsabile del dipartimento innovazione, trasformazione digitale e Giovani Anci, e Luciano Monti, condirettore scientifico della Fondazione Ries e senior fellow della Luiss school of Government.