L'intervento|
Sicurezza idraulica, via allo spalettamento del letto del rio Leccio
Il Consorzio di Bonifica è intervenuto su richiesta del Comune di Porcari e dopo un sopralluogo congiunto. Risagomati anche gli argini
Il Consorzio di Bonifica, per conto del Genio Civile, a seguito della richiesta del Comune di Porcari e dopo un sopralluogo congiunto, dopo aver sfalciato il Rio Leccio ha dato il via ai lavori di spalettamento del letto del fosso, con la rimozione delle ‘isole’ che si sono create nel corso del tempo a causa delle frane degli argini.
Contestualmente viene effettuata anche la risagomatura degli argini, dove necessario.
“Porcari, non mi stancherò mai di ricordarlo – commenta il sindaco – Leonardo Fornaciari, nonostante la superficie non grande ha però molti fossi e canali. Un plauso all’assessore Simone Giannini che segue passo passo tutte queste operazioni”.