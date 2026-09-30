Sicurezza idraulica, via allo spalettamento del letto del rio Leccio

Il Consorzio di Bonifica, per conto del Genio Civile, a seguito della richiesta del Comune di Porcari e dopo un sopralluogo congiunto, dopo aver sfalciato il Rio Leccio ha dato il via ai lavori di spalettamento del letto del fosso, con la rimozione delle ‘isole’ che si sono create nel corso del tempo a causa delle frane degli argini.