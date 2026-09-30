Un’intera giornata dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi: gli appuntamenti alla libreria ‘La storia infinita’

La giornata si apre alle 10,30 con la lettura interattiva del libro Il signor Rana fa Qua Qua! , scritto da Alice Cervia e illustrato da Simona De Leo, in compagnia dell’autrice e dell’attore teatrale Emanuele Cucurnia. A seguire laboratorio creativo, in cui i piccoli lettori potranno divertirsi a costruire la propria rana. Il signor Rana fa Qua Qua!, primo albo illustrato di Nps Edizioni, è una storia tenera e divertente che parla di unicità, accettazione e amicizia: ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. L’incontro è consigliato per bambini a partire dai 3 anni e le famiglie che li accompagnano .

Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la presentazione del romanzo per ragazzi Supereroi per sbaglio, scritto dall’autore garfagnino Alessandro Ricci e illustrato da Marco Soldani. Una storia di avventura e di coraggio, di crescita personale e responsabilità, che ci ricorda che i veri eroi non sono necessariamente perfetti, ma hanno un grande cuore. L’incontro sarà l’occasione per conoscere Marco Soldani, il giovane artista che ha realizzato le illustrazioni interne e la copertina del volume: attualmente iscritto al quinto anno del Liceo scientifico delle scienze applicate Fermi di Lucca, è al suo debutto nel mondo editoriale. Per l’occasione, sarà possibile acquistare copie autografate dallo scrittore e impreziosite da piccoli sketch, realizzati a mano dall’artista. L’evento è consigliato per ragazzi dagli 11 anni in su, e per adulti dal cuore sognatore.