L'evento|
Un’intera giornata dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi: gli appuntamenti alla libreria ‘La storia infinita’
Prima il libro ‘Il signor Rana fa Qua Qua!’, scritto da Alice Cervia, e poi il romanzo ‘Supereroi per sbaglio’, scritto da Alessandro Ricci
Una rana da costruire con le proprie mani, due storie da ascoltare, nuovi personaggi da incontrare e un gruppo di improbabili supereroi pronti a vivere una grande avventura: sabato (3 ottobre) la libreria La storia infinita di Capannori (piazza Aldo Moro, 62) dedica un’intera giornata alla letteratura per bambini e ragazzi, con due appuntamenti organizzati insieme a Nps Edizioni, marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere.
Il programma
La giornata si apre alle 10,30 con la lettura interattiva del libro Il signor Rana fa Qua Qua!, scritto da Alice Cervia e illustrato da Simona De Leo, in compagnia dell’autrice e dell’attore teatrale Emanuele Cucurnia. A seguire laboratorio creativo, in cui i piccoli lettori potranno divertirsi a costruire la propria rana. Il signor Rana fa Qua Qua!, primo albo illustrato di Nps Edizioni, è una storia tenera e divertente che parla di unicità, accettazione e amicizia: ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. L’incontro è consigliato per bambini a partire dai 3 anni e le famiglie che li accompagnano.
Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la presentazione del romanzo per ragazzi Supereroi per sbaglio, scritto dall’autore garfagnino Alessandro Ricci e illustrato da Marco Soldani. Una storia di avventura e di coraggio, di crescita personale e responsabilità, che ci ricorda che i veri eroi non sono necessariamente perfetti, ma hanno un grande cuore. L’incontro sarà l’occasione per conoscere Marco Soldani, il giovane artista che ha realizzato le illustrazioni interne e la copertina del volume: attualmente iscritto al quinto anno del Liceo scientifico delle scienze applicate Fermi di Lucca, è al suo debutto nel mondo editoriale. Per l’occasione, sarà possibile acquistare copie autografate dallo scrittore e impreziosite da piccoli sketch, realizzati a mano dall’artista. L’evento è consigliato per ragazzi dagli 11 anni in su, e per adulti dal cuore sognatore.