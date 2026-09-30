Utopia del Buongusto fa tappa a Porcari: cena e spettacolo gratuito alla cooperativa L’Unitaria

Cena a L’Unitaria e, a seguire, teatro gratuito. È questa la formula scelta per la tappa porcarese di Utopia del Buongusto, il festival teatral-gastronomico di Guascone Teatro che sabato (3 ottobre) approda alla cooperativa agricola di Porcari con Cabaret mistico, spettacolo di e con Andrea Kaemmerle, accompagnato dalle chitarre di Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini.

La serata comincerà alle 20 con la cena preparata dalla Cooperativa L’Unitaria, al costo di 30 euro. Alle 21,30 spazio invece allo spettacolo che, eccezionalmente per l’appuntamento di Porcari, sarà a ingresso libero.

Un’occasione quindi per vivere fino in fondo la formula che da 29 anni caratterizza Utopia del Buongusto: convivialità, buona tavola e teatro riuniti nella stessa serata. La cena è facoltativa, mentre per partecipare è consigliata la prenotazione ai numeri 328 0625881 e 320 3667354, anche tramite sms o Whatsapp.

Sul palco andrà in scena uno spettacolo che fa incontrare il cabaret d’autore con la filosofia, la religione e la letteratura, mescolando comico, sacro, osceno e riflessione. A fare da guida è il Buon Soldato Svejk, personaggio ingenuo e irriverente attraverso il quale Kaemmerle attraversa epoche, filosofi e comandamenti, mettendo al centro il riso come strumento per affrontare paure e angosce della vita quotidiana.

Il festival, ideato da Guascone Teatro e diretto artisticamente da Andrea Kaemmerle, ha superato in quasi trent’anni le 1700 serate e i 200mila spettatori. La formula resta quella storica: cena, spettacolo e, al termine, ancora un momento conviviale con vin santo, cantuccini e dolci artigianali.