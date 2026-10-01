Crescere a tempo di musica: al via a Capannori ‘La Giostra Musicale’ per bambini da 0 a 36 mesi

Sabato (3 ottobre), dalle 9,30, alla Civica Scuola di Musica di Capannori , si terrà un open day per presentare La Giostra Musicale , curato da Ester Todaro e Paola Tromi .

Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini da 0 a 36 mesi ed è basato sulla Music Learning Theory di Edwin Elias Gordon .

L’approccio della Music Learning Theory descrive la modalità di apprendimento musicale del bambino a partire dall’età neonatale e si fonda sul presupposto che la musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli con cui si apprende il linguaggio .

L’obiettivo principale di questo approccio è quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi .

La finalità non è la crescita di un bambino musicalmente ‘geniale’ o di un musicista professionista a ogni costo, ma formare bambini che siano in grado di comprendere la sintassi musicale e di esprimersi con la voce o con uno strumento.