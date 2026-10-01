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Crescere a tempo di musica: al via a Capannori ‘La Giostra Musicale’ per bambini da 0 a 36 mesi
In arrivo un open day alla Civica Scuola di Musica con il laboratorio basato sulla Music Learning Theory di Gordon. Aperto anche ai genitori
Sabato (3 ottobre), dalle 9,30, alla Civica Scuola di Musica di Capannori, si terrà un open day per presentare La Giostra Musicale, curato da Ester Todaro e Paola Tromi.
Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini da 0 a 36 mesi ed è basato sulla Music Learning Theory di Edwin Elias Gordon.
L’approccio della Music Learning Theory descrive la modalità di apprendimento musicale del bambino a partire dall’età neonatale e si fonda sul presupposto che la musica si possa apprendere secondo processi analoghi a quelli con cui si apprende il linguaggio.
L’obiettivo principale di questo approccio è quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi.
La finalità non è la crescita di un bambino musicalmente ‘geniale’ o di un musicista professionista a ogni costo, ma formare bambini che siano in grado di comprendere la sintassi musicale e di esprimersi con la voce o con uno strumento.
Nella mattinata di sabato i bambini saranno divisi per età: dalle 9,30 i piccolissimi da 0 a 18 mesi; dalle 10,30 i bambini da 18 a 36 mesi.
Ai laboratori partecipano anche i genitori che nelle sedute apprenderanno le tecniche per stimolare il pensiero musicale dei bambini anche a casa.
Per partecipare necessarie calze antiscivolo per bambini e adulti.
Per informazioni contattare via email musiczone.capannori@gmail.com o via Whatsapp al 348.3954465.