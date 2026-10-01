Food policy a Capannori: un bilancio dei progetti e un confronto con le esperienze italiane ed europee

La mattinata si chiuderà con il pranzo con prodotti Calafata e ConServe offerto dal progetto FoodClic. È necessaria la prenotazione

Sabato (3 ottobre), alle 9, alla Casa del Cibo I Diavoletti di Camigliano si terrà una mattinata dedicata ad un bilancio del percorso di food policy avviato a Capannori e nella Piana del Cibo. Partendo dalla restituzione dei risultati del progetto europeo FoodClic e dal lavoro dei tavoli tematici della Piana del Cibo lo sguardo si allargherà, in un confronto con altre esperienze italiane e un punto di vista europeo, allo stato dell’arte delle politiche del cibo a livello locale.

“Un momento importante di riflessione condivisa per fare un bilancio dello stato attuale – afferma Silvia Sarti, assessora alle politiche dei cibo – e progettare i prossimi passi per la promozione di una cultura del cibo. L’alimentazione, l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e sociale sono oggi temi di grande attualità e fortemente interconnessi l’uno con l’altra. Sviluppare politiche ampie, che tengano di conto di tutti i fattori fra cui anche le necessità delle famiglie, è per noi una priorità. Ringrazio il presidente della Piana del Cibo Massimo Rovai per il lavoro di coordinamento fra le varie esperienze comunali, nell’ottica dell’innovazione e della collaborazione”.

I lavori saranno aperti dall’assessora del Comune di Capannori, Silvia Sarti, e proseguiranno con un workshop di validazione a cura di Sabrina Arcuri, Benedetta Bernardini, Arianna De Conno e Maria Vasile dell’Università di Pisa. Una restituzione partecipata dei risultati del progetto FoodClic con un momento di confronto con gli stakeholder sul lavoro svolto dai tre tavoli tematici: tavolo di educazione alimentare, tavolo filiere locali, tavolo accesso al cibo e povertà alimentare.

Alle 11,30 seguirà una tavola rotonda sul tema Le food policy locali: a che punto siamo che darà vita ad un confronto tra amministrazioni e reti locali sullo stato di avanzamento delle politiche del cibo in Italia. Interverranno l’assessora Silvia Sarti, Massimo Rovai presidente della Piana del Cibo, Luca Menesini del Comitato Europeo delle Regioni, Alessio Ciacci di Qualità & Servizi Spa, Alessio Mugnaini di Anci Toscana, Fabio Bonanno del Comune di Roma, Sabina Monzoni del Comune di Prato, Tiziana Pia della Rete Locale delle Politiche del Cibo. Modererà Emanuele Pasquini del Comune di Capannori.