L'opportunità|
Altopascio, aperte le iscrizioni agli Albi di presidenti e scrutatori di seggio
Domande entro il 31 ottobre per i presidenti e il 30 novembre per gli scrutatori. Tutte le informazioni disponibili sul Comune
Sono aperti i termini per presentare domanda di iscrizione agli Albi delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente e di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Altopascio.
Due opportunità rivolte alle cittadine e ai cittadini che desiderano rendersi disponibili a svolgere un ruolo importante per il corretto funzionamento delle operazioni elettorali, partecipando direttamente alla vita democratica della comunità. Per quanto riguarda l’Albo dei presidenti di seggio elettorale, le domande per le nuove iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2026.
Possono fare richiesta gli elettori e le elettrici del Comune in possesso della cittadinanza italiana e di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per l’Albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale, invece, c’è tempo fino al 30 novembre 2026. Possono presentare domanda gli elettori e le elettrici del Comune che siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo. In entrambi i casi la richiesta può essere presentata utilizzando gli appositi moduli disponibili nell’Ufficio comunale, oppure attraverso lo Sportello telematico del Comune di Altopascio, dove sono disponibili le procedure online dedicate rispettivamente all’iscrizione all’Albo dei presidenti e a quello degli scrutatori.
Chi è già iscritto nei rispettivi Albi non deve presentare una nuova domanda. Gli iscritti che, per gravi e giustificati motivi, intendano invece chiedere la cancellazione possono utilizzare la modulistica disponibile negli uffici comunali.
Tutte le informazioni, i requisiti e la modulistica sono disponibili attraverso i canali istituzionali e lo Sportello telematico del Comune di Altopascio.