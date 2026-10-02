Altopascio, aperte le iscrizioni agli Albi di presidenti e scrutatori di seggio

Sono aperti i termini per presentare domanda di iscrizione agli Albi delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente e di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Altopascio .

Possono fare richiesta gli elettori e le elettrici del Comune in possesso della cittadinanza italiana e di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per l’Albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale, invece, c’è tempo fino al 30 novembre 2026. Possono presentare domanda gli elettori e le elettrici del Comune che siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo. In entrambi i casi la richiesta può essere presentata utilizzando gli appositi moduli disponibili nell’Ufficio comunale, oppure attraverso lo Sportello telematico del Comune di Altopascio, dove sono disponibili le procedure online dedicate rispettivamente all’iscrizione all’Albo dei presidenti e a quello degli scrutatori.