Camelie d’autunno, quattro domeniche di mostra a Pieve e Sant’Andrea di Compito

Quattro domeniche, più di 60 appuntamenti e un territorio da scoprire con esperienze da vivere in natura. Tutte le domeniche, dal 4 al 25 ottobre 2026 , torna infatti a Pieve e Sant’Andrea di Compito, nel Comune di Capannori, la Mostra delle Camelie d’Autunno, manifestazione dedicata alla fioritura autunnale delle camelie e alla valorizzazione del patrimonio botanico, paesaggistico e culturale del Compitese. Il Centro Culturale Compitese, cooperativa di comunità che organizza la manifestazione (giunta alla decima edizione), propone eccezionalmente un biglietto unico per tutto il mese di ottobre a causa del ritardo nelle fioriture. Con un biglietto da 6 euro sarà possibile visitare il Camelieto per tutto il mese di ottobre e assistere agli eventi che si svolgeranno durante la Mostra.

“Negli ultimi anni – spiega Francesco Passaglia, presidente della cooperativa – le fioriture autunnali sono sempre più tardive, mentre quelle primaverili avvengono in anticipo. Una tendenza che ci impone di ripensare alla programmazione degli eventi collegati alla camelia. L’estate estremamente calda e le scarse piogge stanno facendo tardare le fioriture. Per questo abbiamo deciso di rendere accessibile il Camellietum Compitese per tutto il mese di ottobre con un solo biglietto, al costo di sei euro. La camelia non è semplicemente il soggetto principale di una mostra botanica, ma diventa il punto di partenza per costruire un’offerta che mette insieme natura, cultura, inclusione, escursionismo, arte, musica, educazione e gastronomia“.

E così per quattro domeniche il Camellietum Compitese e il Borgo delle Camelie saranno al centro di un programma numerosi appuntamenti, dalle 10 alle 18, proponendo un calendario di attività e spettacoli (tutti a ingresso gratuito per i possessori del biglietto unico). Cuore della manifestazione è il Camellietum Compitese, dove sarà possibile partecipare alle visite botaniche guidate e scoprire le varietà di camelie in fioritura nella stagione autunnale. Le visite si allargheranno al Borgo, con itinerari guidati alla scoperta delle architetture, del paesaggio e della storia del paese. Spazio anche all’escursionismo con trekking e passeggiate sul Monte Pisano. Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità, con una passeggiata in joëlette, realizzata con il coinvolgimento del Cai Lucca, l’associazione AEliante e il Comune di Capannori. All’Antica Chiusa Borrini sarà inoltre possibile conoscere la storia della prima piantagione italiana di tè, accompagnati dal Guido Cattolica, primo coltivatore italiano.

La mostra guarda anche ai bambini e alle famiglie con attività pensate per trasformare la visita in un’esperienza partecipata. A cominciare da Chi va là?, una vera e propria caccia al tesoro naturalistica attraverso le foto-trappole installate nel Borgo, per andare alla scoperta degli animali selvatici che abitano il territorio. Non mancheranno i laboratori creativi (da Petali di carta, dedicato alla realizzazione di fiori in carta velina, all’arte giapponese della carta Washi, fino alle attività di carattere sociale e inclusivo proposte da Officina del Sorriso).

La programmazione culturale accompagnerà tutte e quattro le domeniche con musica, teatro e danza. La giornata inaugurale del 4 ottobre sarà aperta dalla musica di Antropofagoh, mentre l’11 ottobre sarà il momento del teatro animato per bambini con Sulla via del ciclamino (col gruppo Verdifole), seguito dal concerto del Laboratorio Musicale. Il 18 ottobre sarà la volta de I Fanalini di Coda, mentre nella giornata conclusiva del 25 ottobre sono previsti due appuntamenti di danza della Scuola Giulliet. Il programma comprende anche momenti di approfondimento culturale e ambientale (presentazioni editoriali, incontri e attività dedicate alla conoscenza del territorio).