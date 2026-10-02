Eugenio Bennato apre a Capannori la seconda edizione del Folk Studio Festival

Un palco, tante storie, ma soprattutto il suono di chi ha qualcosa da dire. Prende il via infatti la seconda edizione del Folk Studio Festival , un evento dedicato alla musica d’autore e popolare realizzato con la collaborazione del Comune di Capannori e l’associazione per Lammari Aps. L’evento ha come obiettivo unire tradizione e innovazione, artisti affermati e nuove voci, pubblico e territorio, per vivere insieme un’esperienza tra emozioni e cultura.

Di Eugenio Bennato ci sarebbe moltissimo da scrivere, ma cerchiamo di riassumere in grandi linee chi è questo personaggio traendo spunto proprio dalla sua biografia. Fondatore nel 1969 insieme a Carlo D’Angiò della Nuova Compagnia di Canto Popolare e successivamente nel 1976 dei Musicanova e nel 1998 della band Taranta Power. Per il cinema, teatro e balletto classico ha composto colonne sonore. Nel 2000 fonda a Bologna, con la collaborazione di Silvia Coarelli e Maristella Martella, la Scuola di tarantella e danze popolari del Mediterraneo, prima scuola in Italia con lo scopo di recuperare, studiare e divulgare i balli popolari del Sud. Bennato e la sua band è conosciuto anche oltralpe tenendo concerti diciamo pure in tutto il mondo: dall’Europa, al Canada, agli Stati Uniti, e ancora Venezuela, Cile, Argentina, Brasile, Marocco Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Siria, Filippine, Corea, Tailandia, Angola, Mozambico, Australia. Due partecipazioni al Festival di Sanremo: 1990 con Tony Esposito Novecento aufwiedersehen e 2008 con il brano Grande Sud. Infine sabato prossimo sarà assieme alla band Taranta Power (Ezio Lambiase chitarre, Mujura basso, Sonia Totaro voce, danza, percussioni e Walter Vivarelli batteria, percussioni) qui in lucchesia ad aprire il Folk Studio Festival con il concerto: Briganti del presente. Una serata di musica, identità e contaminazioni, con uno degli artisti che più ha contribuito a portare la musica popolare italiana oltre i suoi confini.