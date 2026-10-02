Manutenzione in A11, chiuse la stazione di Altopascio e la barriera di Pisa nord

Dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 ottobre ci sarà un cantiere per eseguire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in A11 Firenze-Pisa nord. In quelle ore, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa (in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori) e sarà chiusa la barriera di Pisa nord, in entrata verso Firenze.