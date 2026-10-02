viabilità|
Manutenzione in A11, chiuse la stazione di Altopascio e la barriera di Pisa nord
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture
Dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 ottobre ci sarà un cantiere per eseguire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in A11 Firenze-Pisa nord. In quelle ore, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa (in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori) e sarà chiusa la barriera di Pisa nord, in entrata verso Firenze.
In alternativa è possibile percorrere la Ss1 Aurelia, immettersi sulla A12 Genova-Rosignano alla stazione di Viareggio Camaiore, proseguire sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio, in direzione Lucca ed entrare sulla A11 a Lucca ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.