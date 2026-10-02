Il bando|
Nidi Gratis, al via al bando a Capannori: contributo fino ad 800 euro menisili
Il bando è rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di un Isee fino a 40mila euro
Da lunedì (12 ottobre) riaprirà il bando per le famiglie Nidi Gratis per l’anno educativo 2026-2027, promosso nell’ambito di GiovaniSì, per sostenere l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazio gioco e servizi educativi in contesto domiciliare).
Il bando è rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di un Isee fino a 40mila euro e che abbiano già effettuato l’iscrizione ad un nido. Le mensilità per le quali sarà possibile chiedere il contributo regionale sono quelle da dicembre 2026 a luglio 2027.
Sono cinque a Capannori i nidi per i quali è possibile richiedere il contributo regionale: Sebastiano Galli di Toringo, Cosimo Isola di Marlia, Grillo Parlante di Capannori, Angelo Custode di Tassignano e Naturalmente bimbi Spazio 0-6 di Pieve di Compito.
Lo sconto sarà applicato sulle tariffe e sulle rette per l’importo che supera la quota rimborsabile da Inps (Bonus Inps) fino ad un massimo di 800 euro mensili. L’importo della tariffa che supera gli 800 euro mensili dovrà essere corrisposto dalla famiglia.
Non è possibile presentare nuova domanda per i beneficiari già individuati dal Decreto Regionale. Qualora sia stata presentata richiesta di accesso al Bonus Inps, la domanda per l’accesso alla misura Nidi Gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto.
La domanda di contributo potrà essere presentata online dalle 9 del 12 ottobre fino alle 18 del 26 ottobre, esclusivamente mediante l’applicativo regionale appositamente dedicato, disponibile sul sito della Regione Toscana al link (https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis).
Per ulteriori informazioni e per avere supporto nella presentazione della domanda è possibile contattare l’Ufficio Asili Nido del Comune ai numeri 0583 – 428422 – 428436.