Nidi Gratis, al via al bando a Capannori: contributo fino ad 800 euro menisili

Da lunedì (12 ottobre) riaprirà il bando per le famiglie Nidi Gratis per l’anno educativo 2026-2027, promosso nell’ambito di GiovaniSì, per sostenere l’ accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazio gioco e servizi educativi in contesto domiciliare).

Il bando è rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di un Isee fino a 40mila euro e che abbiano già effettuato l’iscrizione ad un nido. Le mensilità per le quali sarà possibile chiedere il contributo regionale sono quelle da dicembre 2026 a luglio 2027.