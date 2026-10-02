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Porcari, le linee guida per il futuro del territorio nel nuovo sito sul piano operativo comunale
Uno spazio che raccoglie informazioni, documenti, cartografie e aggiornamenti per rendere più accessibile la materia
Come cambierà Porcari, quali regole guideranno le trasformazioni del territorio e come potranno intervenire i cittadini nel percorso di pianificazione. È online il sito dedicato al nuovo Piano operativo comunale, uno spazio che raccoglie informazioni, documenti, cartografie e aggiornamenti per rendere più accessibile una materia che riguarda da vicino abitazioni, attività economiche, servizi e spazi pubblici.
Il portale accompagna una fase importante del lavoro urbanistico del Comune. Dopo l’approvazione del Piano strutturale intercomunale e la raccolta dei contributi, l’ufficio di piano sta lavorando alla proposta di adozione del Piano operativo, con l’obiettivo di far avanzare il procedimento e arrivare quanto prima al superamento dell’attuale regime di salvaguardia.
“Vogliamo mettere i cittadini nelle condizioni di capire le scelte urbanistiche e di seguire il lavoro che stiamo portando avanti – afferma l’assessore all’urbanistica Simone Giannini –. Il sito offre un punto di riferimento per consultare i materiali, conoscere i passaggi e sapere quando e come partecipare. La priorità è procedere con tempi il più possibile rapidi, dedicando la necessaria attenzione alle proposte ricevute, per arrivare a superare il regime di salvaguardia e dare a cittadini, professionisti e imprese un quadro aggiornato di regole per gli interventi sul territorio”.
Conoscere il territorio. Progettare il futuro è il messaggio che apre il sito, pensato per cittadini, professionisti, associazioni e operatori economici. La navigazione parte anche dalle domande di base: che cos’è il piano operativo, a cosa serve e quale rapporto ha con gli altri strumenti di pianificazione. Una sezione illustra i diversi livelli, da quello regionale a quello comunale, e chiarisce la distinzione tra piano strutturale e piano operativo: il primo definisce le strategie di lungo periodo, il secondo le traduce in regole concrete per gli interventi edilizi, gli insediamenti e le trasformazioni del territorio, sostituendo il vigente regolamento urbanistico.
Uno schema ricostruisce le tappe del procedimento, dall’avvio fino all’approvazione definitiva, affiancando il percorso urbanistico a quello della valutazione ambientale strategica. Consente così di orientarsi tra passaggi spesso poco familiari a chi non lavora nel settore: adozione, osservazioni, controdeduzioni e conferenza paesaggistica.
Nella parte documentale sono raccolti i collegamenti agli atti di avvio, alla relazione e al documento preliminare di valutazione ambientale. Sono inoltre disponibili rimandi alla cartografia, consultabile online e in formato Pdf, anche per conoscere il perimetro del territorio urbanizzato individuato e aggiornato con il Piano strutturale intercomunale.
La sezione sulla partecipazione riunisce avvisi, materiali degli incontri pubblici e informazioni sulle manifestazioni di interesse, permettendo di ripercorrere il confronto svolto finora. Accompagnerà anche le successive occasioni di coinvolgimento, compresa la fase delle osservazioni al Piano adottato. Il portale presenta inoltre il gruppo di lavoro e i contatti dell’ufficio di piano, del responsabile del procedimento e del garante dell’informazione e della partecipazione.