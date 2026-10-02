Porcari, le linee guida per il futuro del territorio nel nuovo sito sul piano operativo comunale

Come cambierà Porcari, quali regole guideranno le trasformazioni del territorio e come potranno intervenire i cittadini nel percorso di pianificazione. È online il sito dedicato al nuovo Piano operativo comunale, uno spazio che raccoglie informazioni, documenti, cartografie e aggiornamenti per rendere più accessibile una materia che riguarda da vicino abitazioni, attività economiche, servizi e spazi pubblici.

Il portale accompagna una fase importante del lavoro urbanistico del Comune. Dopo l’approvazione del Piano strutturale intercomunale e la raccolta dei contributi, l’ufficio di piano sta lavorando alla proposta di adozione del Piano operativo, con l’obiettivo di far avanzare il procedimento e arrivare quanto prima al superamento dell’attuale regime di salvaguardia.

“Vogliamo mettere i cittadini nelle condizioni di capire le scelte urbanistiche e di seguire il lavoro che stiamo portando avanti – afferma l’assessore all’urbanistica Simone Giannini –. Il sito offre un punto di riferimento per consultare i materiali, conoscere i passaggi e sapere quando e come partecipare. La priorità è procedere con tempi il più possibile rapidi, dedicando la necessaria attenzione alle proposte ricevute, per arrivare a superare il regime di salvaguardia e dare a cittadini, professionisti e imprese un quadro aggiornato di regole per gli interventi sul territorio”.

Conoscere il territorio. Progettare il futuro è il messaggio che apre il sito, pensato per cittadini, professionisti, associazioni e operatori economici. La navigazione parte anche dalle domande di base: che cos’è il piano operativo, a cosa serve e quale rapporto ha con gli altri strumenti di pianificazione. Una sezione illustra i diversi livelli, da quello regionale a quello comunale, e chiarisce la distinzione tra piano strutturale e piano operativo: il primo definisce le strategie di lungo periodo, il secondo le traduce in regole concrete per gli interventi edilizi, gli insediamenti e le trasformazioni del territorio, sostituendo il vigente regolamento urbanistico.

Uno schema ricostruisce le tappe del procedimento, dall’avvio fino all’approvazione definitiva, affiancando il percorso urbanistico a quello della valutazione ambientale strategica. Consente così di orientarsi tra passaggi spesso poco familiari a chi non lavora nel settore: adozione, osservazioni, controdeduzioni e conferenza paesaggistica.

Nella parte documentale sono raccolti i collegamenti agli atti di avvio, alla relazione e al documento preliminare di valutazione ambientale. Sono inoltre disponibili rimandi alla cartografia, consultabile online e in formato Pdf, anche per conoscere il perimetro del territorio urbanizzato individuato e aggiornato con il Piano strutturale intercomunale.