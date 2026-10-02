Punti digitale facile: prosegue l’iniziativa del Comune di Capannori con quattro appuntamenti ad ottobre

Prosegue il viaggio dei Punti Digitale Facile nei paesi con gli ultimi quattro incontri in programma nel mese di ottobre. Un’iniziativa sperimentale promossa dall’amministrazione Del Chiaro per avvicinare ai cittadini i servizi forniti dai Punti Digitale Facile (Pdf) di Capannori che si trovano all’Urp del Comune e allo sportello al cittadino di Marlia. Si tratta di incontri itineranti sul territorio, in particolare nelle zone collinari, ma non solo, che hanno preso il via in agosto, e che sono finalizzati ad accrescere le competenze digitali dei cittadini e a favorire l’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e dei servizi digitali che saranno tenuti dalle facilitatrici e dai facilitatori già attivi presso i Pdf.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto da questo progetto sperimentale – afferma l’assessora ai servizi al cittadino, Ilaria Carmassi – che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini di tutte le età. Abbiamo ritenuto importante portare i punti digitale facile nelle varie zone del territorio per rendere più comodo per tutti e tutte l’accesso al servizio, poichè gestire l’identità digitale utilizzando la carta d’identità, oppure saper accedere al fascicolo sanitario elettronico sono azioni ormai divenute fondamentali, che però non per tutte le persone sono semplici da eseguire. Per questo il Comune ha voluto dare un supporto concreto che è stato particolarmente apprezzato”.

Il primo incontro del mese di ottobre intitolato Coltiviamo le competenze digitali è in programma domenica (4 ottobre), alle 15, al Centro Culturale Compitese (via Fonda, 1) nell’ambito della Mostra Camelie d’Autunno. Sarà possibile apprendere come difendersi dalle truffe online, come consultare i risultati delle analisi sul Fascicolo Sanitario Elettronico o come utilizzare la carta di identità elettronica (Cie) per accedere ai servizi online. Un incontro pratico dove le facilitatrici e i facilitatori dei Punti Digitale Facile del Comune faranno conoscere strumenti utili nella vita di ogni giorno e insegneranno a utilizzarli. È consigliato avere con sè il pin e il puk della Cie.