il cartellone|
Musica, cinema e incontri: a Capannori si apre la nuova stagione artistica di Artè
Inaugurazione stasera (3 settembre) con Eugenio Bennato: ecco tutti gli eventi in programma fino a fine novembre
Musica, cinema, teatro e incontri per la nuova stagione artistica 2026/2027 del teatro Artè di Capannori promossa dall’amministrazione comunale con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si apre questa sera (3 ottobre) con il concerto di Eugenio Bennato proposto dal Folk Studio Festival.
Pronto il cartellone degli eventi fino alla fine del mese di novembre che – accanto alle iniziative del Folk Studio Festival – propone molte prime visioni cinematografiche (alcune in fase di definizione) in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17 e incontri, tra cui quelli organizzati dal Festival ‘Oikonomia, economia e spiritualità.
“Artè si conferma sempre più una vera ‘sala di comunità’: un luogo aperto, vivo, capace di accogliere giovani artisti e professionisti, linguaggi diversi e sensibilità differenti – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Qui la cultura popolare incontra percorsi innovativi e sperimentali, dando vita a una proposta di qualità e allo stesso tempo plurale, nella quale ciascuno possa riconoscersi e trovare il proprio spazio. È questa la cultura che vogliamo costruire: una cultura che crea legami, apre nuove prospettive e guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Perché una comunità cresce davvero quando ha luoghi in cui incontrarsi, emozionarsi e sognare assieme”.
Claudia Berti
Il programma
Giovedì (8 ottobre), alle 20,45, al via Lasciami volare: incontro con Gianpietro Ghidini, a cura della Fondazione Ema PesciolinoRosso Ets.
Venerdì (9 ottobre), alle 21, la volta di Tutti i colori della musica: concerto degli insegnanti della Civica Scuola di Musica di Capannori, a cura dell’Associazione Polyphonia Aps.
Sabato (10 ottobre), alle 17, in scena il Folk Studio Festival con Ascolto condiviso, condotto da Giovanni Nocera. Alle 21 ancora Folk Studio Festival con Diego Cassettari e il concerto live Chriaama-Gramigna sui muri, a cura di Associazione per Lammari Aps.
Domenica 11 ottobre, alle 17, proiezione del film Odissea (prima visione) di Christopher Nolan (Usa, 2026).
Venerdì 16 ottobre, alle 21, e domenica 18 ottobre, alle 17, proiezione del film Serpenti di Roberto De Paolis (Italia, 2026).
Sabato 17 ottobre, alle 17, di nuovo in scena il Folk Studio Festival con il convegno Chi decide il futuro della musica?. Ospite principale Alberto Bertoli, conduce Igor Santini. Alle 21 ancora Folk Studio Festival con concerto live di Alberto Bertoli, a cura di Associazione per Lammari Aps.
Venerdì 23 ottobre, alle 21 e domenica 25 ottobre, alle 17, proiezione del film I figli della scimmia (prima visione) di Tommaso Landucci (Italia, 2026).
Sabato 24 ottobre, alle 21, sarà ancora il momento di Folk Studio Festival con Beata la noia, Eil Marchini, Andrea Brunini: concerto live a cura di Associazione per Lammari Aps.
Martedì 27 ottobre, alle 21, sarà la volta del Festival Oikonomia, economia e spiritualità con Per una vita piena, radici in cielo per le nuove generazioni: canzoni e riflessioni con Omar Pedrini, Stefano Romanini e Nicola Mansueto, a cura di Ricostruire la Vita-Impresa Sociale.
Venerdì 30 ottobre, alle 21, Proiezione film.
Sabato 31 ottobre, alle 21, ancora Folk Studio Festival con Francesco Guccini fra la via Emilia e il West: proiezione documentario, con regia di Giuliano Nicastro, a cura di Associazione per Lammari Aps.
Domenica 1 novembre, alle 17, Proiezione film.
Martedì 3 novembre, alle 21, Le ragioni di un Piano Piaggia: talk a cura di Aldes|Spam!
Venerdì 6 novembre, alle 21, Proiezione film.
Sabato 7 novembre, alle 21, Coro Le Agorà: concerto scenico – Coro etnico femminile, a cura dell’Associazione Trasformazione Aps.
Domenica 8 novembre, alle 17, Proiezione film.
Venerdì 13 novembre, alle 21, Proiezione film.
Sabato 14 novembre, alle 17,30, la via la Rassegna Campa Cavallo 2026 – Dialogo attorno a Marco Cavallo. Incontro con Massimo Cirri. Moderano Eluisa Lo Presti e Enrico Marchi, a cura della Fondazione per la Coesione Sociale Ets.
Domenica 15 novembre, alle 17, Proiezione film.
Venerdì 20 novembre, alle 21, Proiezione film.
Sabato 21 novembre, alle 21, Pezzi di storia vibrazioni future – Easy Riders Rock-Blues Band e Howl Jordan Band Project: concerto live.
Domenica 22 novembre la volta di Speciale Pinocchio: alle 14 spettacolo, alle 17 proiezione del film.
Venerdì 27 novembre, alle 21, Proiezione film.
Sabato 28 novembre, alle 21 Nessuno osi dividere: spettacolo teatrale con regia di Riccardo Puccini. Evento con raccolta fondi in favore del Centro Antiviolenza Luna Aps, a cura dell’Associazione Culturale Il Gabbiano Aps.
Domenica 29 novembre, alle 17, Proiezione film.
Tutti gli eventi, ad eccezione del cinema, sono ad ingresso libero e gratuito. Biglietto cinema intero 8 euro, ridotto 6 euro (ragazzi fino a 12 anni, over 65 e soci del Cineforum Ezechiele 25,17)
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura al telefono 0583.428443 – 0583.428734; via email a cultura@comune.capannori.lu.it.