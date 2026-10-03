Musica, cinema e incontri: a Capannori si apre la nuova stagione artistica di Artè

“Artè si conferma sempre più una vera ‘sala di comunità’: un luogo aperto, vivo, capace di accogliere giovani artisti e professionisti, linguaggi diversi e sensibilità differenti – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Qui la cultura popolare incontra percorsi innovativi e sperimentali, dando vita a una proposta di qualità e allo stesso tempo plurale, nella quale ciascuno possa riconoscersi e trovare il proprio spazio. È questa la cultura che vogliamo costruire: una cultura che crea legami, apre nuove prospettive e guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Perché una comunità cresce davvero quando ha luoghi in cui incontrarsi, emozionarsi e sognare assieme”.