Puliamo il Mondo, raccolti sulle Pizzorne oltre 545 chili di rifiuti di ogni genere

Iniziativa promossa da Legambiente Capannori e Pian con l’associazione Altopiani – Officina Futura e la protezione civile di Villa Basilica

Oltre mezza tonnellata di rifiuti – per l’esattezza 545 chilogrammi – raccolti e una parte delle Pizzorne strappate al degrado. È questo il bilancio dell’iniziativa Puliamo il Mondo, promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con l’Associazione Altopiani – Officina Futura Aps e la protezione civile di Villa Basilica e con il contributo del Comune di Capannori, che ha visto la partecipazione attiva di circa trenta volontari, tra cui numerosi residenti dell’altopiano.

Divisi in due squadre di recupero, i partecipanti hanno setacciato le strade principali dell’Altopiano delle Pizzorne, addentrandosi anche nei boschi e nelle aree naturali più incontaminate. Il risultato è un accumulo di spazzatura di ogni genere: da materiali abbandonati a bordo strada fino a rifiuti ingombranti scaricati abusivamente nella macchia da anni. Secondo Legambiente, si tratta di uno dei recuperi più abbondanti registrati durante quest’anno. Tutti i materiali raccolti sono stati radunati in un punto d’accumulo ed è già stata inviata la segnalazione ad Ascit, che a breve si occuperà del loro definitivo recupero e smaltimento.

“È stato un grande lavoro e una grande fatica, ma la soddisfazione di restituire decoro al nostro territorio è enorme – dichiarano dall’associazione Altopiani – Officina Futura Aps – Un grazie di cuore va a tutti i cittadini e le cittadine che hanno partecipato con così tanto entusiasmo e disponibilità, alla protezione civile di Villa Basilica per il prezioso supporto, a Legambiente per la guida e l’organizzazione, e al Comune di Capannori per il contributo alla manifestazione”

L’intervento, tuttavia, vuole essere solo il punto di partenza per una tutela costante dell’area.

“L’attenzione per l’Altopiano non può fermarsi qui – concludono i rappresentanti di Altopiani Officina Futura Aps e della protezione civile di Villa Basilica – Serve diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente, perché mantenere pulito è più semplice che pulire. In particolare per questa zona serve un’attenzione maggiore: chiediamo più controlli sul territorio, il ripristino dei cestini per i rifiuti e una cura generale costante nel rispetto dell’ambiente e di chi ci vive“.