Capannori, due incontri pubblici sulla Rottamazione-quinquies per i debiti Imu e Tasi

Il Comune di Capannori ha promosso due incontri pubblici informativi dedicati alla definizione agevolata dei debiti, derivanti da accertamenti esecutivi rientranti nella legge comunemente definita Rottamazione-quinquies. Il primo è in programma mercoledì (7 ottobre) alle 9 nella sala del consiglio comunale ed è rivolto alle categorie economiche, agli Ordini Professionali e ai Caf, mentre il secondo si terrà giovedì (8 ottobre), alle 18, nella sala Formazione del Comune, in piazza Aldo Moro, aperto alla cittadinanza interessata. Ad entrambi gli incontri interverrà l’assessora al bilancio, Silvana Pisani, insieme al dottor Luca Mazzi, Responsabile del Settore Risorse del Comune e al dottor Mario Marcarini dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

“Con questa iniziativa vogliamo dare la massima informazione sull’iter da seguire per poter usufruire della Rottamazione del debito nei confronti del Comune per quanto riguarda esclusivamente lmu e Tasi – spiega l’assessora al bilancio Silvana Pisani– A seguito di un ampio lavoro che ho avviato per consentire un sostegno concreto ai cittadini, alle attività e alle imprese, che a causa di difficoltà economica comprovata, non si sono mantenuti in regola con i pagamenti, abbiamo deciso di continuare in questa direzione aderendo all’opportunità rappresentata dalla Rottamazione-quinquies”.

“Si tratta di una misura straordinaria per la definizione agevolata dei debiti derivanti da accertamenti esecutivi emessi dal Comune fino al 31 dicembre 2025 e non ancora affidati in riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione Ader o a Ica Spa – continua l’assessora – Siamo di fronte ad un’occasione importante per mettersi in regola senza il peso di sanzioni e interessi che spesso raddoppiano il debito iniziale, pagando solo l’importo capitale del tributo e potendo usufruire di una rateizzazione. Nei giorni scorsi abbiamo inviato una comunicazione a coloro che rientrano nelle casistiche per invitarli ad usufruire di questa agevolazione e nell’occasione di questi incontri pubblici potremo chiarire ulteriormente la procedura da seguire per cogliere questa opportunità”.

Per accedere a questa misura straordinaria, gli interessati devono rivolgersi direttamente al Comune entro il 16 ottobre, richiedendo all’Ente le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata, dando cosi avvio all’iter.

Per richiedere all’Ente le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata i cittadini possono recarsi i direttamente all’ufficio tributi del Comune nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì in orario 9-13 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30, preferibilmente previo appuntamento prenotabile sul sito internet dell’Ente al link, onde evitare attese, oppure possono inviare una Pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it allegando l’apposito modulo debitamente compilato insieme ad un documento di identità valido.

In seguito alla richiesta di informazioni presentata dal contribuente l’Ufficio Tributi comunicherà le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata e il contribuente sarà chiamato ad accettare o meno l’ammissione alla procedura entro l’1 dicembre, potendo pagare in un’unica soluzione entro il 31 Marzo 2027 o rateizzare l’importo fino a 24 rate mensili.