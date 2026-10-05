Censimento permanente della popolazione: a Capannori sono interessate 930 famiglie

A Capannori il censimento, che si svolgerà dal 5 ottobre al 23 dicembre , sarà solo da lista ovvero prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le famiglie campione che hanno ricevuto una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento, sul sito a cui collegarsi e con le proprie credenziali di accesso. Le famiglie selezionate per il Censimento a Capannori sono 930 . Il Comune si avvarrà di 8 rilevatori che inizieranno la propria attività sul territorio a partire dal 12 novembre, in una successiva fase della rilevazione.

Le famiglie che non hanno ricevuto nessuna comunicazione non faranno parte del censimento. Le famiglie che non compilano il questionario online o lo fanno in modo incompleto riceveranno un promemoria dall’Istat. La compilazione del questionario online sarà possibile fino al 6 dicembre. Dal 12 novembre al 23 dicembre, i rilevatori sono chiamati a intervistare le famiglie che fino a quel momento non hanno provveduto a compilare il questionario o hanno provveduto solo parzialmente. Durante questa fase per le famiglie, fino al 6 dicembre, è comunque possibile procedere alla compilazione autonoma via web del questionario. Infine dal 7 al 23 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un operatore comunale o Rilevatore: faccia a faccia a domicilio o presso il Centro Comunale di Rilevazione , o telefonicamente.