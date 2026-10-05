L'iniziativa|
Da Caruso (Noi Moderati) una mozione per permettere la rateizzazione del pagamento delle concessioni cimiteriali
Il consigliere: “Un atto di civiltà e di equità sociale che permetterà alle famiglie di affrontare una spesa inevitabile con più serenità”
Andare incontro alle famiglie in un momento di fragilità alleggerendo il carico economico legato ai servizi cimiteriali. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso che chiede di introdurre la possibilità di pagare a rate i corrispettivi per la concessione delle tombe nei 42 cimiteri presenti nel territorio di Capannori.
Il vigente regolamento comunale prevede il pagamento in unica soluzione per l’acquisto o il rinnovo delle concessioni della durata di 50 anni. Una modalità rigida che, secondo il capogruppo di Noi Moderati, “non tiene conto delle crescenti difficoltà economiche delle famiglie dal momento che le spese per la concessione delle tombe vanno ad aggiungersi ai già consistenti costi del servizio funebre e della sepoltura”.
“Si tratta – spiega Caruso – di esborsi improvvisi e gravosi che si concentrano in un momento di profondo dolore per la perdita di un proprio congiunto. Attualmente, l’obbligo del pagamento in unica soluzione rappresenta un ostacolo insormontabile per molti cittadini, che si trovano nell’impossibilità oggettiva di far fronte a una spesa così esorbitante”.
Attraverso questa mozione, il consigliere Caruso chiede al consiglio comunale di Capannori “l’approvazione di un atto di indirizzo politico vincolante per la giunta comunale al fine modificare le regole per il pagamento delle tombe dimostrando vicinanza e sensibilità verso la comunità”.
“Prevedere la rateizzazione – conclude Caruso – è un atto di civiltà e di equità sociale che permetterà alle famiglie di affrontare una spesa inevitabile con maggiore serenità e dignità senza il peso di un risvolto economico immediato e insostenibile per molti. Auspico, pertanto, una convergenza unanime del consiglio comunale su questa proposta di buon senso”.