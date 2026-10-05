Da Caruso (Noi Moderati) una mozione per permettere la rateizzazione del pagamento delle concessioni cimiteriali

“Prevedere la rateizzazione – conclude Caruso – è un atto di civiltà e di equità sociale che permetterà alle famiglie di affrontare una spesa inevitabile con maggiore serenità e dignità senza il peso di un risvolto economico immediato e insostenibile per molti. Auspico, pertanto, una convergenza unanime del consiglio comunale su questa proposta di buon senso”.