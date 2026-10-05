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Dare nuova vita all’usato: a Lammari torna il mercatino ‘…un po’ di tutto!’

5 ottobre 2026 | 16:04
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di Redazione

Redazione

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Abiti, vinili, libri e oggetti d’epoca lasciati in soffitta tornano protagonisti per un appuntamento all’insegna del riciclo e della sostenibilità

Dopo le ben riuscite edizioni effettuate nella stagione invernale e primaverile e dopo il debutto dello scorso mese di settembre, domenica 11 (ottobre), dalle 9, torna a Lammari, sul viale Europa e in località Masini, una nuova edizione di …un po’ di tutto!, il mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage che si pone lo scopo di diffondere la cultura del riciclo e, sopratutto, del rispetto dell’ambiente.

mercatino lammari ...un po' di tutto! mercatino lammari ...un po' di tutto!

Una quarantina di bancarelle esporranno tutte cose usate che, per un motivo o l’altro, sono rimaste inutilizzate e che ora vengono riproposte a nuova vita; dagli abiti ai mobili, dai libri alle stampe, dai dischi in vinile ai cd, dagli orologi ai giocattoli, dagli accessori dell’abbigliamento alla biancheria di casa, passando tra tante proposte curiose e oggettistica di ogni tipo e materiale.

mercatino lammari ...un po' di tutto! mercatino lammari ...un po' di tutto!

Tante cose, destinate a rimanere chiuse al buio nei sottoscala o nelle soffitte per molto tempo, trovano ancora chi le apprezza e le utilizza o addirittura, le colleziona, così come avviene per le auto e le moto d’epoca, restaurandole, quando occorre, per darle ancora più valore.

Sarà quindi piacevole passeggiare tra tante bancarelle alla ricerca dell’oggetto particolare per uso personale o come idea originale per un regalo insolito.

Il mercatino …un po’ di tutto! è una produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini ed è patrocinato dal comune di Capannori ed è, naturalmente, ad ingresso libero.

Per i visitatori sono stati predisposti ampi parcheggi auto gratuiti nelle immediate vicinanze del mercatino e, per l’occasione, l’annesso ristorante offrirà un menu particolarmente scontato.

Per maggiori informazioni contattare lo 0572.1913547.

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