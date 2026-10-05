Dare nuova vita all’usato: a Lammari torna il mercatino ‘…un po’ di tutto!’

Abiti, vinili, libri e oggetti d’epoca lasciati in soffitta tornano protagonisti per un appuntamento all’insegna del riciclo e della sostenibilità

Dopo le ben riuscite edizioni effettuate nella stagione invernale e primaverile e dopo il debutto dello scorso mese di settembre, domenica 11 (ottobre), dalle 9, torna a Lammari, sul viale Europa e in località Masini, una nuova edizione di …un po’ di tutto!, il mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage che si pone lo scopo di diffondere la cultura del riciclo e, sopratutto, del rispetto dell’ambiente.

Una quarantina di bancarelle esporranno tutte cose usate che, per un motivo o l’altro, sono rimaste inutilizzate e che ora vengono riproposte a nuova vita; dagli abiti ai mobili, dai libri alle stampe, dai dischi in vinile ai cd, dagli orologi ai giocattoli, dagli accessori dell’abbigliamento alla biancheria di casa, passando tra tante proposte curiose e oggettistica di ogni tipo e materiale.

Tante cose, destinate a rimanere chiuse al buio nei sottoscala o nelle soffitte per molto tempo, trovano ancora chi le apprezza e le utilizza o addirittura, le colleziona, così come avviene per le auto e le moto d’epoca, restaurandole, quando occorre, per darle ancora più valore.

Sarà quindi piacevole passeggiare tra tante bancarelle alla ricerca dell’oggetto particolare per uso personale o come idea originale per un regalo insolito.

Il mercatino …un po’ di tutto! è una produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini ed è patrocinato dal comune di Capannori ed è, naturalmente, ad ingresso libero.

Per i visitatori sono stati predisposti ampi parcheggi auto gratuiti nelle immediate vicinanze del mercatino e, per l’occasione, l’annesso ristorante offrirà un menu particolarmente scontato.